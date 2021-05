Ejercicio de escenarios

Mayo 21, 2021 - 11:45 p. m.

2021-05-21

Eduardo José Victoria Ruiz

En las facultades de administración, se suele hacer un ejercicio que es plantear hipotéticamente cuál puede ser la suerte de una empresa frente a determinadas circunstancias del entorno, amenazas globales, “hackeo”, devaluaciones, entre muchas otras. Los buenos gerentes se forman analizando cómo reaccionar frente a esos escenarios, todos probables. Frente a la situación de Cali, es válido plantearnos esos ejercicios. Yo me atrevo a poner sobre la mesa algunos con el ánimo de imaginar lo que puede suceder y el deber de no ser meros espectadores. Quien asume ese rol pasivo en el juego, normalmente queda en bancarrota o fuera del ejercicio y de la empresa. Veamos algunos:



Escenario “¿peor el remedio?”: Las acciones legales son hábilmente manejadas por los tribunales y por las autoridades demandadas . Los ciudadanos cansados de los bloqueos y amenazados deciden armarse.

Se forman alianzas entre ciudadanos angustiados y personas con antecedentes delictivos, especialmente narcos, y deciden la retoma de la ciudad.



Escenario “la justicia cojea pero llega”: las demandas interpuestas, tutelas, acciones populares, etcétera. Surten efecto. El gobernante, ante el fallo, analiza las rutas a escoger: a) Le explica a la ciudadanos que no tiene más alternativa que acoger las sentencias e imponer la autoridad para recuperar a la fuerza las calles bloqueadas y vandalizadas. B) El alcalde prefiere dimitir antes que arriesgar su estilo. El gobierno designa un alcalde fuerte para recuperar el orden.



Escenario “Pasi-Lánime”: todos se acomodan al nuevo orden. Ejemplo de pasividad y liderazgo pusilánime. La ciudadanía se acostumbra a los bloqueos y a pagar peajes. Surgen unos nuevos ricos, hijos de la delincuencia. Cali retrocede y está en el escalafón de Neiva (Huila) o de Florencia (Caquetá)



Escenario “Global”: Cali decide contar su verdad. La de los errores del pasado; la disminución en los esfuerzos en responsabilidad social empresarial; el menosprecio por la política y por lo público, las rapiña por el erario, la ausencia de concertación colectiva sobre el futuro, y con base en su diagnóstico, replantea su compromiso y nuevos liderazgos.

Parte de esa verdad es también compartirle al mundo los atropellos, bloqueos y desabastecimiento. Se constituye un fondo para trabajar con ONG que no son susceptibles a la manipulación de información. El mundo democrático comienza ver diferente a Cali y se recibe apoyo para el restablecimiento del orden y la reconstrucción del tejido social.



¿Tiene usted mas escenarios o siente que debe ser parte de alguno de estos?

