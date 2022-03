De la inconformidad al abismo

Marzo 11, 2022 - 11:45 p. m.

2022-03-11

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Sin duda hay muchas razones para el descontento colectivo, pero mi gran preocupación es que las medidas que se están tomando para remediar la inconformidad, no apuntan a la solución, sino al contrario, a agravar el problema.



Miremos la situación de la economía: hay razón para no estar satisfechos pues estamos en un país con grandes desequilibrios, zonas sumidas en la pobreza, dificultades en el acceso al crédito y, sin embargo, hasta antes de la pandemia, la ruta de Colombia, con un manejo macroeconómico serio y consistente, presentaba una importante reducción de la pobreza, del desempleo y destacado fortalecimiento de la clase media. Sin duda el rol del Banco de la República y de las autoridades monetarias ha sido serio y tenemos un país respetable en sus perspectivas de crecimiento y atractivo para la inversión extranjera. Es un país para cuidarlo.



Nos genera profundo descontento la corrupción. Yo no entiendo que se quiera tener poder político para montar un cartel de la hemofilia, o de las ambulancias, o de los desayunos escolares, o para robarse la plata de la educación con matrículas ficticias. El desafío es saber elegir mañana los congresistas y/o precandidatos que nos generen la confianza por su trayectoria personal y laboral, por sus conocimientos y por sus principios. Gente con criterio, inconforme pero con visión gerencial para establecer diagnósticos claros y pragmatismo para gerenciar las soluciones pensando en las necesidades comunitarias y no en enriquecerse ellos mismos.



Mi gran preocupación es que veo demasiada gente que va a votar en contra de la situación actual y no a favor de una solución seria y estructurada. Con franqueza y sin ambages, votar por Petro, en su soberbia y arrogancia, en la irresponsabilidad para plantear soluciones, en su mensaje resentido y en su desastrosa gestión como gerente público, es cambiar un descontento comprensible por un paso irreversible hacia el abismo.



El mundo, y Colombia no es la excepción, requiere mandatarios confiables por sus credenciales. El caso de Rusia es el más pertinente ejemplo: Occidente no está salvando las masacres cometidas en Ucrania, porque enfrentar a un loco resentido y soberbio, con poder y más si es nuclear, sería una locura mayor. China es prudente no porque no le duela la suerte de Ucrania, sino porque al socio loco hay que saberlo manejar.

Todo se puede esperar de Putin, hasta un desastre para la humanidad.



No nos equivoquemos mañana. Hay muchas opciones razonables por quienes votar y con quienes enderezar el país. Que el descontento no nos lleve al abismo, votando por la opción de la soberbia y la incertidumbre.