Cali y los grandes eventos

Febrero 19, 2021 - 11:45 p. m. 2021-02-19 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

Puede sonar exótico apostarle a los grandes eventos en medio de esta época de incertidumbre y distanciamiento social pero pocas veces como ahora se requieren proyectos que nos inviten a mirar con entusiasmo el futuro y que contribuyan a un reposicionamiento de ciudad.



Otras ciudades colombianas se han destacado como cunas del emprendimiento, por su arquitectura o su infraestructura. Una gran oportunidad para Cali es la atracción de grandes eventos. Si bien es cierto ese mundo será distinto pues tendrá un alto componente de virtualidad, también lo es que hay experiencias que se añorarán y darán la oportunidad de acoger muchos participantes presenciales.



Sin duda muchos de los eventos serán híbridos. Doy un ejemplo, concluyó Hay Festival al cual he asistido muchas veces. Seguramente el que acaba de realizarse fue uno de los mejores en programación, pero quedamos con la nostalgia de no poder conversar con propios y extraños en las calles de Cartagena, nos faltaron los libros autografiados, se nos quedaron muchas preguntas ‘enmochiladas’ al final de las conferencias, nos faltó vibrar con la música en las plazas de la ciudad y cenar en las noches en medio de asistentes y expositores; sueño con volver presencialmente a Cartagena a este evento a pesar de la alta calidad virtual.



Cali debe aprovechar el sabor de sus noches, la infraestructura deportiva, sus bellos teatros, la gastronomía maravillosa, su centro de eventos, el reconocimiento hacia su dirigencia deportiva, cultural, médica, medioambiental y turística para estimular la consecución de eventos que recuerden que esta es una ciudad amable, con buena conectividad e inigualable en el estímulo a los sentidos.



Debemos hacer que nuestra singularidad sea nuestro mayor atractivo. Que vender a Cali para los grandes eventos deportivos o culturales sea posible gracias a las ganas que genera vivir esa exacerbación sensorial que es imposible disfrutar virtualmente. Detrás de cada evento logrado hay un resurgir laboral, de infraestructura, de orgullo por la región pues usualmente se construye un propósito colectivo en el cual hay colaboración público-privada.



Así sobre esos eventos podemos modernizar la ciudad, atraer inversión extranjera y como sucedió con los VI Juegos Panamericanos, convertirse en la oportunidad para reconstruir dirigencia y concepto de cultura ciudadana.



Recordemos que la pandemia no será eterna y que las sedes de los eventos se piden con varios años de anticipación. ¡A actuar con fe y grandeza!