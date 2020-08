¡A reactivar el turismo!

Agosto 07, 2020 - 11:45 p. m. 2020-08-07 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

La reciente aceptación de permitir pilotos para la reapertura en algunos moteles y los avances para facilitarlos en restaurantes, son tímidos pero importantes avances dirigidos a la reactivación del turismo. Digo tímidos porque la trascendencia del sector turístico es tan grande como su angustia por tratar de sobrevivir.



Después de muchas décadas de construir cadenas hoteleras colombianas con alta calidad; restaurantes rankeados en niveles superiores en las evaluaciones mundiales; agencias de viaje que formaron personal magnífico y desarrollaron eficientes tecnologías; centros de convenciones de los más altos estándares que levantamos con sudor y perseverancia; parques temáticos que son referentes globales de aventura, servicio y entorno.



Nos faltaba una mejor percepción internacional sobre la seguridad que permitiera atraer el turismo mundial para que conocieran nuestros paisajes, nuestras gentes, nuestra rica biodiversidad que sumados a todos esos logros ya mencionados, nos convirtieran en imán turístico, como en efecto estaba sucediendo, reflejado en el alto número de visitantes en estos dos últimos años.



Llegábamos al 4% del PIB y se mencionaba al turismo como el nuevo petróleo para Colombia. Ese sueño colombiano, que tenía toda la lógica y posibilidades quedó interrumpido por cuenta de la pandemia.



Digo interrumpido porque sería imperdonable que no tuviéramos una pronta continuidad con las medidas de bioseguridad recomendadas por los expertos. Debe ser pronta la respuesta mancomunada de los gobiernos nacional y regionales pues el oxígeno económico está sacando del escenario a muchos valiosos empresarios, quienes junto con sus experimentados trabajadores, locales arrendados, obligaciones financieras, no han aguantado el cierre indefinido de sus negocios y mucho menos por la incertidumbre sobre su reapertura.



Siempre debemos recordar que detrás de cada actividad turística hay una cadena inmensa de beneficios que se irrigan en toda la comunidad: taxistas, meseros, artesanos, centros comerciales, museos, iglesias, proveedores de luces y sonidos, cocineros, mayordomos de fincas junto con su familias y especialmente el reposicionamiento como región y como país, de gente buena, experiencias inigualables y sabores inolvidables que invitan a regresar, a convocar a otros y a dejar aquí sus recursos por todo lo que reciben y disfrutan. Este resurgir no puede dar más espera.