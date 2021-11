Campesinos por internet

Noviembre 28, 2021 - 06:25 a. m.

2021-11-28

Por:

Eduardo Durán Gómez

Según el gerente de Microsoft, cuando se cumpla el plan del gobierno de conectar el 70% del territorio con tecnología 4G, todavía quedará por fuera un 30% que no tendrá acceso a internet.



Ello equivale a una población de 10 millones de habitantes, que está representada en todas las áreas rurales de Colombia, donde se encuentra el campesino que no tiene vías de comunicación, medios de información, ni ninguna clase de asistencia, lo que lo coloca en un estado de desprotección apreciable y lo hace vulnerable en medio del abandono y la pobreza.



Microsoft dice que existe la tecnología para que, a través de la televisión, dentro de un sistema que se denomina ‘espacios en blanco’ entre un canal y otro, pueda existir internet, de tal manera que los campesinos puedan conectar sus dispositivos móviles (celulares o computadores).



Esta tecnología permitiría el acceso a plataformas relacionadas con formación educativa, ilustración en temas de agricultura y ganadería, y a su vez en telemedicina, lo que permitiría mejorar las condiciones de salud; y de ahí en adelante, un espectro de oportunidades, a medida que las personas aprendan a manejar búsquedas de información y aplicación de conocimientos.



Este plan, de poderse implementar rápidamente, sería la mejor oportunidad para la transformación de la vida de muchas personas, y desde luego también, para la obtención de posibilidades de conocimiento y de desarrollo de medios de vida.



Permitir que los jóvenes en el campo puedan aprender algo más que leer y escribir, y estar en capacidad de contar con tecnologías que les permita acceder a la información y aprender a manejarla, es realmente un elemento de transformación que revolucionará todas las zonas apartadas de nuestro territorio y que ayudaría a construir elementos de equidad dentro de la concurrencia de un mayor número de oportunidades.



Es cuestión de acelerar procesos; ya nuestros campesinos cuentan con celulares, la mayoría también con bicicleta, moto y televisión; ¿Por qué no ahora también con internet, para que el espectro de la información esté disponible para ellos?



Estaríamos dando un paso de grandes proporciones en las posibilidades de cambio para las nuevas generaciones de la población marginada, pues alrededor del manejo de la información vendrá el del incremento de la calidad de vida y de la obtención de alternativas de desarrollo.



Aquí tienen una oportunidad los alcaldes, gobernadores, así como los entes del nivel nacional, para emprender esta cruzada cuanto antes.

En días pasados el Ministerio de Hacienda nos contaba que existían 25 billones de pesos sin ejecutar en el renglón de regalías.



¿Por qué no utilizar buena parte de estos recursos en un proyecto como este, que significará la transformación de los campesinos colombianos?



Bueno, también sería una excelente idea para esos cientos de candidatos a corporaciones públicas que por estos días agobian con propuestas a sus electores, muchas de ellas llenas de retórica y carentes de efecto práctico.