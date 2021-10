Vamos mal como vamos

Octubre 07, 2021 - 11:55 p. m.

2021-10-07

Por:

Diego Martínez Lloreda

El 66,3 % de los caleños cree que las cosas en la ciudad van por mal camino, Menos de la mitad de los habitantes de Cali, el 42%, dice sentirse orgulloso de su ciudad; el 80% de los residentes en esta capital dice sentirse inseguro.



Estos son algunos de los resultados de la más reciente encuesta de percepción ciudadana que realiza el programa Cali Cómo Vamos y que respondieron 2600 personas. La investigación refleja muy a las clara el estado de ánimo de los caleños.



No me sorprende que el ánimo de los caleños esté por el suelo. Primero miles de personas perdieron su empleo. Y a los que lo conservamos nos tocó soportar un encierro de meses por cuenta de la pandemia. Sin poder ver a los amigos, ni acudir a los restaurantes, ni cine, ni fútbol, sin ningún tipo de distracción. Y sin poder salir de la ciudad.



Poco a poco Cali, que es una ciudad muy resiliente, fue recuperando su normalidad. Y cuando creíamos que había pasado lo peor, nos cayó el paro nacional, que golpeó a esta ciudad como a ningún otra.



Llegó a haber más de 30 bloqueos. Era imposible entrar o salir de Cali. Es más, era casi imposible movilizarse más de diez cuadras sin encontrarse con un bloqueo. No se conseguían huevos, ni verduras, ni carne, ni pollo. El desabastecimiento de los hogares era dramático.



Como tampoco se conseguían limones, recuerdo la felicidad que me causó encontrar en un supermercado un zumo de esa fruta, para llevar a mi casa.



La pandemia nos causó un gran temor, pero los efectos del paro fueron más devastadores, nos llenaron de rabia y de impotencia. La gente no entendía como las autoridades permitieron que un puñado de encapuchados paralizara la ciudad.



Y que destruyeran la infraestructura del MÍO y los semáforos y que saquearan los almacenes. Durante al menos un mes, Cali fue una ciudad sin Dios ni Ley. Y sin Alcalde.



El rol de Jorge Iván Ospina durante esos días aciagos fue perverso. En medio de su impotencia llegó a admitir que la ciudad se le había salido de las manos.



Cuando los vándalos destruían la ciudad, no apareció para defenderla. Ni para liderar su defensa. Parecía que el más desconcertado y asustado de los caleños fuera él.



Lo más grave es que seis meses después, las huellas de la anarquía siguen lacerando a los caleños. Las estaciones del MÍO en el Sur continúan desmanteladas, los semáforos no operan, la estatua de Belalcázar nunca volvió a su sitio.



No se sabe qué les da más ira a los caleños: si que Ospina haya tolerado que destruyeran la ciudad o que no se haya apresurado a recuperarla. Lo cierto es que el 80% de los caleños están hastiados con el Alcalde, y quisieran que se fuera cuanto antes. Ni siquiera la Gobernadora del Valle le perdona al Alcalde su pésimo manejo de esas crisis y por eso decidió tomar distancia de él.



El talante de los gobernantes se mide en las crisis. Y a los caleños, durante el paro nacional, nos quedó claro cual es el talante de Jorge Iván Ospina: es el primero que se desaparece cuando las cosas se ponen difíciles.



O sea que a su flexibilidad moral, Ospina le suma su flexibilidad de carácter. Pobre Cali en manos de un mandatario sin recato y sin pantalones.



Sigue en Twitter @dimartillo