Varias de las intersecciones viales más importantes de Cali ya están completando cinco meses sumidas en el mayor de los caos.



Los que antes conocíamos como vándalos, y que ahora son miembros de la Primera Línea, durante el paro nacional se ensañaron con varios de los semáforos ubicados en los puntos más críticos de la red vial de la ciudad.



La Calle Quinta con 80, el sector de la Luna, la Pasoancho con Quinta, El puente de Los Mil Días, Puerto Rellena por solo mencionar unos de esos puntos completan más de cien días sin esos aparatos reguladores del tráfico. Y lo peor es que no se ve ningún movimiento que indique que esta situación va en camino de solución.



Es cierto, como dice el secretario de Movilidad, William Camargo, que reponer esos semáforos no es simplemente poner los aparatos. También hay que volver a colocar el cableado y las cajas de control. Y eso toma tiempo.



Otro argumento que expone la Administración para justificar la demora en la instalación de esos aparatos es que hay que esperar que las aseguradoras paguen para contar con los recursos para reinstalar los semáforos.



Lo cierto es que a estas alturas, casi a punto de acabar el año seguimos sin semáforos en esos puntos estratégicos lo que genera dos problemas muy graves.



Primero, hay que dedicar varios guardas a que regulen el tránsito en esos sitios. Con lo cual buena parte del menguado cuerpo de guardas se distrae de sus función principal que es sancionar a los infractores. Y segundo, cuando por cualquier circunstancia los guardas no están en esos sitios se arman unas trancas bíblicas.



Además, claro, de la pésima imagen que le ocasiona a la ciudad la ausencia de los semáforos en esos puntos vitales.



Yo no entiendo cómo la actual administración local que es tan amiga de declarar la urgencia manifiesta para contratar, no la ha declarado en este caso que es verdaderamente urgente. Quizás ninguna urgencia sea más manifiesta que esta.



Ignoro si las aseguradoras ya desembolsaron los recursos necesarios para reponer la red semafórica pero si no lo han hecho, que el Municipio los aporte y se reponen cuando llegue la plata de los aseguradores. Se puede, incluso, instalar unos semáforos provisionales que se les pueden pedir prestados a Bogotá u otra ciudad, mientras se surte el trámite de importación de los aparatos definitivos, que tengo entendido es dispendioso.



Los únicos interesados en que no se repongan los semáforos son, precisamente los de la Primera Línea, que en varios puntos de la ciudad desalojan a los guardas y asumen ellos la regulación del tránsito, a cambio de una ayuda ‘voluntaria’ de los conductores.



Este es el tipo de cosas que tienen molesta a la ciudadanía con el Alcalde y que han conducido a que su popularidad esté por el suelo. A Jorge Iván Ospina lo eligieron para solucionar los problemas de la ciudad y este es uno los líos más sensibles y visibles. Y la gente ve que pasan y pasan los días y, sobre todo en los temas de infraestructura, Cali está como en mayo.



“Si no fueron capaces de impedir que se tiraran la infraestructura de la ciudad, por lo menos que la reparen”, me comentó un amigo indignado.



A este tema de los semáforos no se le puede dar más largas. La ciudadanía no quiere explicaciones sino soluciones urgentes y manifiestas.



