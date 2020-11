Trump vs. Trump

Noviembre 05, 2020

Más que una elección presidencial, el certamen electoral que se realizó en Estados Unidos fue un plebiscito sobre los cuatro años de Gobierno del excéntrico Donald Trump.



Y es que más que escoger entre Trump y Joe Biden los estadounidenses votaron a favor o en contra de Trump.



Biden, así al final resulte electo, fue un actor de reparto en estos comicios. Con cero carisma y un aspecto envejecido y frágil que no lo ayuda, no creo que haya dicho una frase memorable en toda la campaña electoral. Su desempeño fue muy pobre.



Trump, en cambio, es de esos tipos que se hacen notar y que no le resulta indiferente a nadie. Es de esas personas que se adoran o se detestan.



Dotado de una buena capacidad de expresión, su figura, que a nosotros nos puede parecer ridícula con su pelo pintado y su bronceado artificial, es muy gringa. Además tiene la virtud de decir lo que muchos estadounidenses piensan, pero no son capaces de manifestar abiertamente.



Esos fueron los atributos que lo llevaron a la presidencia hace cuatro años. Y a pesar de todas las metidas de pata que ha cometido en estos cuatro años aún preserva muchos simpatizantes que no dudaron en votar por él.



Sin embargo, con su cuento de devolverle la grandeza a Estados Unidos generó demasiadas expectativas que no pudo cumplir en todo el país, por lo que muchos estadounidenses que no se beneficiaron de esa “grandeza”, terminaron decepcionándose de Trump y optaron por votar contra él.



Otra circunstancia que afectó las aspiraciones reeleccionistas del actual mandatario fue su manejo errático de la pandemia del coronavirus.

Al principio le quiso restar importancia, incluso la calificó de una ‘gripita’ y no se tomaron las medidas pertinentes para frenar la pandemia.

Muchos estadounidenses lo responsabilizan de las 200.000 víctimas que la enfermedad ha cobrado en ese país.



A estas alturas no sabemos en definitiva quién será el nuevo gobernante de la primera potencia mundial. Pero a quienes temen a un posible triunfo de Biden, porque creen que es castrochavista, como lo calificó Trump, hay que darles un mensaje de tranquilidad, antes de que se tomen un valium.



En Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre por estos lares, la política internacional es de Estado no de partido. Y gane quien gane nuestra relación con Estados Unidos no va a variar mucho.



Seguiremos siendo para los gringos, no un aliado estratégico como pretensiosamente afirman nuestros diplomáticos, pero sí un paisito que les sirve para contener la expansión socialista en América Latina. Aliados estratégicos, Inglaterra y Japón, nosotros no damos para tanto.



PD: Es increíble que en la democracia más importante del mundo tarden en conocerse los resultados electorales días y hasta semanas. En Colombia, con todos los defectos que tiene nuestra democracia, el nombre del presidente lo conocemos cuatro horas después de que se cierran las urnas.



Los gringos, tan poco dados a alterar el legado que dejaron los ‘padres fundadores’, van a tener que pensar seriamente en modernizar su sistema electoral, porque ese enredo que tienen se presta para hacer todo tipo de trampas. Si lo que está ocurriendo en EE.UU., aconteciese en cualquier otro país, los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los propios gringos.



