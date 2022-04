¿Se debe prohibir el parrillero?

Abril 07, 2022 - 11:55 p. m.

2022-04-07

Por:

Diego Martínez Lloreda

“Pues yo sí estoy de acuerdo con la decisión de la Alcaldesa de Bogotá de restringir el parrillero en las motos en ciertos horarios. Incluso, estoy convencida de que esa medida también se debía implementar en Cali”.

Lo anterior me lo expresó una señora que me encontré en un supermecado. Cual no sería la sorpresa de la dama cuando le expliqué que la prohibición del parrillero hombre rige en Cali hace más de 10 años. Y las 24 horas del día.



Pero la confusión no es solo de esa señora. Muy pocos caleños deben conocer la existencia de esa medida. Por la sencilla razón de que centenares de motociclistas la violan constantemente.



Basta con pararse en cualquier esquina de Cali, un par de minutos, para que pase al menos una motocicleta con pasajero a bordo. Y la mayoría de las veces, sin casco.



Por eso resulta inexplicable, y hasta ofensivo, que el subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo, afirme, sin despelucarse, que “los usuarios de las motocicletas conocen la norma, la respetan y acatan, exceptuando unos pocos”.



Por Dios, en qué planeta vive este funcionario, pocos, muy pocos, son los que respetan esa medida. Los primeros que se la pasan por la faja son los mototaxistas que transportan en su aparato a cualquier persona que requiera sus servicios, sea esta hombre, mujer o no binario, como dicen ahora.



Esa norma ni siquiera tiene quién la haga acatar: los guardas de tránsito no poseen la facultad de sancionar por esa razón, porque la infracción no está en el Código de Tránsito, y la Policía, que puede imponer unos comparendos inocuos por ese motivo, no tiene ni tiempo ni ganas de hacerlo.



Con ese panorama, lo más sensato es derogar la prohibición. No porque no sea útil, sino porque termina siendo una muestra del irrespeto de las normas y de la falta de autoridad en Cali.



Claro que con ese mismo argumento se debía permitir la circulación de todo tipo de vehículos por los carriles del MÍO. Centenares de motociclistas y, últimamente también de conductores de toda clase de vehículos, usan esos corredores con total impunidad.



Basta que se arme una media tranca por la vía normal, para que motocicletas, taxis y vehículos particulares invadan el carril del MÍO.



Lo que genera dos problemas graves: de un lado, esa temeridad se ha convertido en una de las principales causas de accidentes de tránsito y, por otro, se pierde una de las razones de ser del MÍO: que los pasajeros del sistema circulen más rápido que los ocupantes de los otros vehículos.

Ahora, los conductores de los desvencijados vehículos del MÍO se la pasan eludiendo a los invasores del carril solo bus, con lo cual pierden el valor agregado de transportar más rápidamente a sus usuarios.



Frente a este grosero irrespeto a la ley no hay sino dos caminos: se hacen respetar las normas o se permite el parrillero hombre, que todo el mundo circule por los carriles del MÍO, que los motociclistas anden sin casco, que los carros crucen por sitios prohibidos y un largo etcétera.

Porque tener un compendio de normas que no se hacen cumplir genera una sensación de anarquía y de desgobierno, como la que reina en Cali hace rato.



Sigue en Twitter @dimartillo