Recuperar la esperanza

Noviembre 04, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-04

Por:

Diego Martínez Lloreda

El notorio deterioro físico que ha vivido la ciudad en los últimos meses ha exacerbado un sentimiento que de un tiempo para acá parece haberse tomado el corazón de los caleños: la desesperanza.



Hace una década, Cali era una ciudad llena de confianza en el futuro. Se acababa de poner en funcionamiento el MÍO, que más que un sistema de transporte era una apuesta de ciudad.



Todos los caleños, usáramos o no el sistema, sentíamos orgullo cuando veíamos esos ‘gusanos azules’; a nadie se le ocurría invadir los carriles solo bus; las estaciones relucían.



Poco después se inauguró el túnel mundialista, el más largo de Colombia en zona urbana. Y encima se hizo el Bulevar del Río, que pronto se convirtió en un atractivo de la ciudad y punto de encuentro para los caleños.



Además, se hicieron con éxito los World Games, se inauguró Zona América, la zona franca de tecnología más importante de Suramérica, Se puso en marcha el MíoCable, llegaron importantes cadenas de retail a dinamizar ese negocio...



Por desgracia, hoy el panorama en la ciudad es totalmente diferente.

La pandemia constituyó un duro golpe para la economía local. Muchos negocios cerraron y muchos puestos de trabajo se perdieron, con lo cual la pobreza tuvo un aumento importante.



Y cuando los caleños estábamos comenzando a levantar cabeza, nos cae el famoso paro cívico, que azotó con especial saña a esta ciudad. Los caleños vivimos un mes y medio de espanto: bloqueos en las vías principales y en los accesos a la ciudad; desabastecimiento; quema de buses y de locales comerciales, todo en medio de un desgobierno total y una falta de autoridad sin precedentes.



Hoy, seis meses después, muchas de las huellas que dejó ese paro persisten. Las estaciones del MÍO siguen destruidas; los semáforos que fueron vandalizados apenas comienzan a reponerse en algunos puntos; los muros de la ciudad y las fachadas de los almacenes siguen pintorreteados.



Para colmo de males, una de las empresas más emblemáticas de la región y más querida por los vallecaucanos, La 14, se fue a pique.



O sea que motivos para la desesperanza hay. Pero no nos podemos quedar en ese estado de marasmo. Salir de él debe ser un esfuerzo colectivo.



Es urgente que la Alcaldía recupere las estaciones del MÍO y los semáforos vandalizados. No solo para normalizar la movilidad sino porque eso contribuye a la recuperación de la esperanza.



También es urgente mejorar la seguridad. Los homicidios y los atracos están desbordados y la sensación de inseguridad está desbordada.



Los ciudadanos tenemos un rol que cumplir en este proceso. No basta con hacer bien las cosas en el trabajo, sino que debemos comenzar a comportarnos como gente civilizada en la calle.



Si antes del paro la indisciplina social era impresionante, después de este se perdió todo el respeto por la autoridad. Eso se aprecia sobre todo en las vías en donde los conductores y los motociclistas irrespetan todas las señales de tránsito, invaden los carriles del MÍO, se suben a los andenes...



Cali es un gran vividero. El clima, la vegetación y la gente de esta ciudad son únicos. Con un esfuerzo colectivo, un esfuerzo por disminuir la desigualdad, y la recuperación del principio de autoridad, pasaremos pronto esta horrible noche y nuestra ciudad volverá a ser la Sucursal del Cielo.

​Sigue en Twitter @dimartillo