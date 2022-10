Me ‘mata’ la mata

Octubre 13, 2022 - 11:55 p. m.

2022-10-13

Por:

Diego Martínez Lloreda

Como si se tratara de una gran revelación, el representante Daniel Carvalho confesó en la plenaria de la Cámara que fuma marihuana hace 25 años y que este hábito no le ha hecho mella en la salud.



Sólo le faltó decir que a pesar de que lleva todo ese tiempo consumiendo maracachafa no se ha vuelto adicto a ella (?).



Como estamos en tiempos de inclusión, no me voy a referir a la pinta del representante Carvalho. Me limitaré a decir que cuando vi su foto no me sorprendió su confesa costumbre de jalarle a la yerba durante 5 lustros.



El congresista y todos los ‘progres’ de este país, entre ellos mi amigo Alejandro Ocampo, están de plácemes con que se haya aprobado en primer debate la despenalización del uso recreativo de la marihuana.

¡Quedamos a la altura de Holanda, Alemania, Suecia y los demás países que han dado ese paso!



Pues aunque me tilden de cavernario, he de decir que me parece que esa decisión implica más inconvenientes que beneficios.



Primero, no va a solucionar el problema del narcotráfico ni el de la violencia asociada a este negocio, porque el 90% de la marihuana que se produce en Colombia no es para el consumo interno sino para la exportación. Y en la gran mayoría de países del mundo el consumo del cannabis sigue prohibido.



O sea que seguirán existiendo las guerras por el control de los cultivos y las mafias que propician esas guerra.



Segundo, me parece que nos estamos apresurando a dar ese paso. No han pasado más de diez años desde que se aprobó el uso medicinal del cannabis. En consecuencia, no ha habido un margen suficiente de tiempo para atemperar nuestra legislación a esa realidad, cuando ya quieren legalizar también el uso recreativo.



En cambio, los riesgos de que la marihuana se venda libremente son inminentes. El consumo de seguro aumentará y los niños estarán más expuestos a una sustancia que aún no pueden manejar.



A quienes dicen que la marihuana es inocua y no produce daño para la salud les cuento que eso no está tan claro. Según una cartilla publicada por el Estado español, que no es propiamente el más conservador del mundo, el consumo de marihuana afecta el cerebro, el corazón y los pulmones.



Además, según ese documento, puede causar trastornos emocionales, ansiedad, depresión, arritmia cardíaca, psicosis y hasta esquizofrenia.

En conclusión, la marimba no es tan inofensiva como afirma el representante Carvalho ni quienes sostienen que es una ‘droga blanda’.



Me parece muy respetable que los adultos que quieran meterse sus zurungos, lo hagan. Es su problema. Lo que me preocupa son los efectos que ese consumo descontrolado pueda generar entre niños y adolescentes.



Y es claro que nuestro Estado no tiene los instrumentos, ni la solidez para adelantar una campaña masiva con la cual los menores, y sus padres, queden enterados de los perjuicios que puede causar el consumo de marihuana,



Una cosa es clara: engancharse a la marihuana, o a cualquier tipo de droga, es muy fácil. Pero dejar ese vicio es muy complicado.



Entonces, me parece que, por posar de muy avanzados, nos estamos apresurando a dar un paso para el cual nuestra sociedad no está preparada. No se nos olvide: no estamos en Dinamarca sino en Cundinamarca.