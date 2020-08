Lo cierto de Uribe

Agosto 06, 2020 - 11:55 p. m. 2020-08-06 Por: Diego Martínez Lloreda

La telenovela Pasión de Gavilanes se emitió por primera vez entre el 21 de octubre de 2003 y el 14 de septiembre de 2004 y fue un éxito total en rating. Ahora Caracol TV resolvió volver a emitir esa producción, logrando el mismo éxito en sintonía.



¿A qué se debe ese fenómeno?, a que han pasado 17 años y al menos dos generaciones no alcanzaron a verla o porque eran muy niños o porque simplemente no les interesó entonces.



Por esa misma razón yo quiero hablarles de una ‘producción’ que podría llamarse ‘Lo que Álvaro Uribe hizo por Colombia’. Sobre el tema judicial prefiero que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, así no me genere mucha confianza. Pero es lo que hay.



Y es que esas mismas generaciones que no vieron la primer versión de Pasión de Gavilanes tampoco vivieron la Colombia de principios de este siglo por eso muchos ignoran qué ocurrió.



En el 2002, cuando Uribe llegó a la Presidencia de la Nación, Colombia era considerado, en muchos lugares del mundo un Estado fallido. Cuatro años antes había concluido el gobierno de Ernesto Samper, que sumió a Colombia en el peor de los desprestigios, al punto de que muchos nos consideraban una narcodemocracia, debido a los millones de dólares que ingresaron a la campaña que lo condujo a la Presidencia.



Además, ese gobierno dejó una economía en ruinas, al punto que su sucesor, Andrés Pastrana, tuvo que crear el gravamen del 2X1000 para salvar la banca, que estaba a punto de colapsar.



Además Uribe se encontró con una guerrilla envalentonada, con 20.000 hombres en armas, que llegó a tomarse la capital de un departamento y a permanecer durante varios días allí.



Pastrana trató de acabar por ‘las buenas’ con esa amenaza y entabló unos diálogos de paz con ellos, lo cual los subversivos aprovecharon para fortalecerse aún más.



Esa era la situación que encontró Uribe al llegar a la Presidencia.



Lo primero que logró su gobierno fue devolver la autoestima y la esperanza a los colombianos, gracias a un presidente que trabajaba sin descanso en todos los frentes.



Uribe fortaleció el plan Colombia, que su antecesor había montado y en poco tiempo transformó las Fuerzas Armadas, lo que logró cambiar el equilibrio de fuerzas y al cabo de cuatro años las Farc estaban acorraladas o se refugiaban en países que los protegían. Gracias a ese esfuerzo quedó demostrado que las Farc no eran invencibles y fueron dados de baja sus principales cabecillas: ‘Raúl Reyes’, el ‘Mono Jojoy’ y ‘Alfonso Cano’. Los dos últimos no desaparecieron en el gobierno Uribe, pero sí gracias a las poderosas FF.MM. que este dejó montadas.



A la par con la recuperación de la seguridad vino el renacer económico pues los agricultores y ganaderos pudieron volver a sus fincas y las extorsiones contra los empresarios se redujeron significativamente.



Como el espacio es corto a las cifras me remito: durante los ocho años de Uribe las exportaciones crecieron 274%, el desempleo bajó del 16% al 11%, el índice de pobreza cayó del 43% al 26%, la inflación se redujo a la mitad, pasó del 7,65% al 3%.



En fin, el futuro jurídico de Álvaro Uribe puede ser incierto (sobre todo por la poca imparcialidad que sus jueces han demostrado hasta ahora) pero lo que sí es cierto y verificable fue el enorme servicio que el expresidente le prestó a este país. Y eso tienen que tenerlo claro todas las generaciones.



