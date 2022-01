La sucursal del Covid

Enero 06, 2022 - 11:55 p. m.

2022-01-06

Por:

Diego Martínez Lloreda

Tener puesto un tapabocas mientras se baila Cali Pachanguero es casi como hacer el amor con ese adminículo puesto.



Por eso, porque mantener el tapabocas puesto durante las cuatro horas que dura una rumba es una misión imposible, es que uno no debe ir a fiestas mientras sea preciso usar esta precaución contra el covid. Y tampoco se deberían organizar fiestas multitudinarias.



Todos los que lo hicieron, el pasado fin de año, fueron irresponsables. Comenzando por la Alcaldía de Cali que organizó una feria como si viviéramos una época normal.



Salsódromo y verbenas fueron un caldo de cultivo para que el covid se esparciera. Lo que ocurrió en el barrio Ulpiano Lloreda fue patético. Un caos total que degeneró en riñas.



Y más patético aún fue que las autoridades, apoyadas por los jefes de Policía, afirmaran que todo habría transcurrido en orden y que había sido una “fiesta familiar”.



Pero la Alcaldía no fue la única irresponsable. Los linajudos clubes que organizaron fiestas a las que asistieron miles de personas fueron igual de irresponsables.



Sé que un médico, socio de uno de esos clubes, le advirtió a la junta directiva sobre la inconveniencia de hacer esas fiestas y un miembro de la junta de esa institución se limitó a contestar que la megarumba había sido autorizada por la Alcaldía. ¡Qué cinismo!



Consecuencia de esta cadena de irresponsabilidades, este jueves el Valle del Cauca registró más de 7000 contagiados por covid.



Por fortuna, la cifra de muertos y la ocupación de las UCI no ha crecido en la misma proporción. Lo que se debe a que el 75% de los caleños ya ha sido vacunado, a menos con la primera dosis. Y posiblemente a que la cepa predominante ya es la Ómicron que es muy contagiosa pero causa efectos leves en los infectados.



Pero los campeones de la irresponsabilidad son las personas que se resisten a vacunarse. Por la razón que sea. Todavía hay gente que cree que en la vacuna va incorporado un chip para controlar a la gente. Y otros que están convencidos de que la vacuna ocasiona esterilidad y que es un mecanismo de la OMS para controlar el crecimiento de la población.



Pues ocurre que el cuarto pico de esta pandemia afectará sobretodo a los no vacunados. De hecho el 70% de los pacientes covid que están en las UCI o fallecen son no vacunados. ¿Hará falta otra prueba de la efectividad de las vacunas?



El presidente Iván Duque afirmó en estos días que tenemos que prepararnos para tener 30.000 contagiados al día (Ayer ya tuvimos 23.000). Y la Secretaria de Cali, Miyerlandi Torres, corroboró que siete de c ada diez pacientes de covid que ingresan a las UCI son no vacunados.



La conclusión es muy fácil: el que no se ha vacunado tiene muchas más posibilidades de morir por covid que el que tiene el esquema de vacunación completo.



Y la otra concusión que cabe es que la explosión de contagiados que vive Cali no es un designio divino, sino la consecuencia directa de unas autoridades, de un Alcalde, que piensan más en darles gusto a sus gobernados que en protegerlos.



Eso se llama populismo, un flagelo que en Latinoamérica ha causado más daño que el propio covid.

