Infieles en cuarentena

Septiembre 10, 2020 - 11:55 p. m. 2020-09-10 Por: Diego Martínez Lloreda

Estos meses de pandemia han sido duros para todos los caleños. Pero si alguna ‘tribu’ la ha pasado mal en estos seis meses ha sido la de los galanes, gallinazos, don juanes o simplemente infieles.



Me voy a referir al genero masculino no porque la infidelidad sea patrimonio exclusivo de ellos, sino porque ellas lo manejan de una forma muy diferente. Y, no nos digamos mentiras, mejor.



Si a un hombre lo pillan en una infidelidad se ruboriza, tartamudea más que James Rodríguez, comienza a sudar a mares. Mejor dicho se le nota el pecado al rompe.



Son pocas las mujeres que se dejan sorprender en una infidelidad, entre otras cosas porque ellas no andan haciendo alarde de su aventura, como les encanta hacer a los hombres. Y las que se dejan pillar se ofenden

tanto que sus parejas terminan pidiendo perdón.



Pero volvamos al tema de la cuarentena de los infieles. Les cerraron las discotecas que era donde iban a pescar a sus ‘víctimas’. Y a los que les gusta enrollarse con compañeras de trabajo, los pusieron a hacer teletrabajo, con lo cual los encuentros casuales y las voladas furtivas de la oficina, sobre todo a medio día, se acabaron.



Les cerraron los moteles que eran el sitio donde iban a consumar su pasión. Les cerraron los bares donde llevaban a las amigas para que ‘aflojaran de piernas’. Mejor dicho, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, les cerraron todo y les tocó quedarse en la casa juiciositos “reinventándose”, como se dice ahora.



Ni el consuelo del sexo virtual les quedó a los pobres galanes. La posibilidad de que en medio de la pasión virtual irrumpa el hijo menor para pedirle un vaso de leche o, aún peor, de que la cónyuge lo sorprenda en pleno galanteo lleva a descartar esa posibilidad. Sin privacidad garantizada no es posible ese tipo de sexo.



La apertura paulatina que ha tenido la economía les ha hecho ver la luz a algunos de estos galanes. Por ejemplo, la reapertura de los moteles ha sido un alivio que muchos no han podido disimular. Y la próxima apertura de los bares, con expendio de licor incluido, les ha dado aún más bríos.



Pero a pesar de estos avances, el problema más importante de todos, el sanitario, permanece. Como reiteran a diario las autoridades sanitarias, la pandemia no ha pasado, el ‘bicho’ sigue vivo. Con lo cual las medidas de bioseguridad hay que respetarlas hoy más que nunca.



Y resulta que la principal medida de protección es el uso del tapabocas.

Con lo cual a los amantes furtivos no les quedan sino dos caminos. O hacer el amor con el tapabocas puesto o quitárselo y exponerse al contagio.



No sé cual de esas posibilidades es peor. Hacer el amor con tapabocas es como ponerse un condón en la cabeza, que impide el indescriptible placer de un buen beso. Hacer el amor sin besarse es como comerse una oblea sin arequipe. El beso es la cuota inicial de todos los demás placeres, sin él un acto sexual es un acto fallido.



Y correr el riesgo de quitarse el tapabocas e intercambiar saliva es un riesgo casi mortal. Tan arriesgado como no ponerse el condón en una relación casual.



La mala noticia para los don juanes es que esta pandemia se prolongará por lo menos seis meses más.



Con lo cual, si actúan con sensatez, no les queda el camino sino de volver a enamorar a la esposa o dedicarse a los placeres solitarios, para evocar hazañas pasadas o materializar hazañas frustradas.



En definitiva, el distanciamiento sexual con desconocidos es tan importante para evitar contagios como el mismísimo distanciamiento social.



