Escándalo General

Diego Martínez Lloreda

Solo por lo que le ha costado al Municipio, frente a los resultados que ha obtenido, el contrato suscrito entre la Secretaría de Seguridad y el general (r) Leonardo Barrero, debería ser un escándalo.



El objetivo de este contrato era “la prestación de servicios profesionales como asesor en ciencias militares a la Subsecretaría de Política y Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Justicia, dentro del proyecto denominado: Implementación de la Estrategia de Prevención Situacional del delito en Santiago de Cali”.



Por esta labor el General recibía un pago de $11.038.000 mensuales.

No soy experto en seguridad y no entiendo el objeto del contrato. Lo que sí tengo claro es que la asesoría del general Barrero no ha contribuido en un ápice a disminuir el delito que más golpea a Cali: el homicidio. Al contrario, desde que Barrero está de asesor de Seguridad las muertes violentas han aumentado.



En efecto, según el Observatorio de Seguridad de Cali, durante el mes de abril ocurrieron 75 homicidios en la ciudad, lo que representa un aumento del 4 % si se compara con el mismo mes del año anterior.



En lo que va del año pasa algo similar. De acuerdo con el mismo Observatorio, sin contar mayo, en el 2022 ha habido 334 asesinatos en la ciudad, cifra que representa un aumento del 5,4%, respecto a los casos presentados en el mismo periodo del año anterior.



Mejor dicho, ese contrato ha resultado un pésimo negocio para la Alcaldía de Cali, si se le mide en términos de costo-beneficio: en total le valdrá a las arcas locales unos $66 millones, pues va de enero a junio próximo. En caso de que el contrato se suspenda, ya el Municipio canceló alrededor de $44 millones. Y los homicidios siguen creciendo. Como quien dice, $44 millones tirados a la basura.



Pero lo más grave no es ese despilfarro. Lo peor es que el general resultó señalado de estar en la nómina del Clan del Golfo, el grupo armado ilegal más poderoso de este país.



Quien lo señala es ni más ni menos que ‘Otoniel’, el extraditado exjefe de ese grupo. Según ‘Otoniel’, Barrero servía como puente entre estructuras dedicadas al narcotráfico, por lo que era considerado como “parte de la nómina del Bloque Centauros”. También reveló que el uniformado habría recibido sobornos por $450 millones.



Según el Jefe de esa banda criminal, el general Barrero era conocido con el alias de El Padrino y también se encargaba de coordinar los traslados al personal del Ejército para despejar rutas del narcotráfico.

Mejor dicho, de acuerdo con lo dicho por ‘Otoniel’, el asesor de seguridad de Cali era experto en delitos, pero no en combatirlos, sino en cometerlos.



El alcalde Ospina ha sacado pecho porque tan pronto los medios dieron a conocer las acusaciones que Otoniel hizo ante la JEP, procedió a pedir que se le cancelara el contrato a Barrero. Lástima que no hubiera actuado con la misma diligencia hace dos meses, cuando Caracol Noticias reveló la investigación que la Fiscalía le seguía al General, por los mismos hechos.



Aún hay mucho por aclarar en este asunto, como por ejemplo si es verdad que Barrero era ‘amiguis’ del secretario Carlos Soler, desde cuando ambos pertenecían al Ejército.



Pero como dijo el concejal Juan Martín Bravo lo que hay que preguntarse ahora es “cuál es el filtro de contratación de la Alcaldía”.



