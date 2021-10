Septiembre 30, 2021 - 11:55 p. m.

2021-09-30

Por:

Diego Martínez Lloreda

Armando Benedetti y Roy Barreras parecen clones políticos.

Entre otras, comparten sus comportamientos, su oportunismo, el apetito clientelar, la incoherencia ideológica.



Como Tayllerand, el célebre personaje de la revolución francesa, al único partido al que realmente pertenecen Roy y Benedetti es al de las mayorías. O sea, al que va ganando. Lo suyo es el poder.



Fueron liberales cuando la colectividad roja era la que mandaba la parada en la política nacional; después devinieron en uribistas, incluso Roy en un acto de lagartería muy propio de él, nombró a Uribe padrino de su último matrimonio. Por eso el expresidente lo llama con sorna el senador compadre.



Después se convirtieron en santistas y si no se volvieron duquistas es porque sabían que allí no los iban a recibir.



Ahora, tras analizar las encuestas y el clima político del país, desembarcaron en la Colombia Humana, convencidos de que Petro va a ser el próximo presidente de Colombia.



No importa que no compartan con Petro su visión económica ni su concepto de Estado. Lo importante es estar al lado de quienes ellos creen va a ser el próximo presidente.



En lo que parece ganarle Benedetti a Roy es en la cantidad de escándalos en los que ha estado involucrado. El último de ellos estalló esta semana, cuando la exministra de las TIC Karen Abudinen, acusó al senador barranquillero de haberla llamado para pedirle que no caducaran el famoso contrato con Centros Poblados.



Obviamente, Benedetti, en el estilo histriónico que maneja, se apresuró a desementir esa sindicación. “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se ‘abudinearon’ la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”, dijo el Roy currambero.



Será la Justicia la encargada de dilucidar si realmente Benedetti incurrió en esa conducta o no.



Pero como los colombianos somos tan desmemoriados, permítanme recordarles que este no es el primer escándalo en el que Armandito resulta involucrado.



A finales de 2017, Benedetti fue señalado por el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, de estar ligado al caso Odebrecht. Benedetti se defendió diciendo que era un plan del Fiscal para manchar su imagen, y además denunció que Martínez había sido abogado de Corficolombiana, una de las sociedades de Luis Carlos Sarmiento, que era socia de Odebrecht.



Otro ilícito en el que el Roy de Curramba resultó salpicado fue en un caso de corrupción ocurrido en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Córdoba. Por ese caso, en el que se perdieron $200.000 millones, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar en contra suya, luego de que la Fiscalía General de la Nación compulsara copias en su contra.



Ignoro si Benedetti participó o no en esas anomalías. Eso, insisto, le corresponderá dilucidarlo a la Justicia.



Lo que sí tengo claro es que personajes como Roy y Benedetti le hacen mucho daño a la política colombiana porque han incurrido en todos los comportamientos que la gente detesta.



Por ello siquiera se fueron para la campaña de Petro porque estoy convencido de que será mucho más lo que restarán de lo que sumarán.

​Sigue en Twitter @dimartillo