El que peca y reza, pierde

Marzo 25, 2021 - 11:55 p. m. 2021-03-25 Por: Diego Martínez Lloreda

Algunos epidemiólogos, y todos los agoreros de este país, están dando casi como un hecho que a mediados de abril se presentará un nuevo pico de covid en Colombia.



Incluso, los más incendiarios afirman que ese pico va a ser igual o peor que el que tuvimos en enero.



Vamos por partes, como decía Jack el destripador. Una cosa es la Semana Santa y otra las fiestas de fin de año.



La primera es un período vacacional mucho más familiar, donde alguna gente se va de paseo con sus allegados, otros suben a los cerros o van a los ríos y otros se quedan en casa.



En todo caso, Semana Santa no es época de rumba ni de tomar trago, circunstancias que son las mayores impulsoras de la propagación del virus.



Porque a la gente borracha le da la abrazadera y se les olvidan todas las medidas de bioseguridad, lo primero que hacen es ponerse el tapabocas de collar o de balaca.



Por ejemplo, lo que está viviendo Barranquilla hoy es consecuencia de lo que pasó en febrero, cuando a pesar de que las autoridades cancelaron el carnaval, mucha gente se enrumbó por su cuenta. Y vimos en la televisión los ríos humanos en plena rumba, sin tapabocas y unos pegados a otros.



Resultado, las cifras de contagios están disparadas. Este jueves, entre Barranquilla y el Atlántico se presentaron 1264 casos de contagio, es decir, más del doble de los que se registraron en el Valle, donde hubo 522 casos.



Este virus no es caprichoso. Responde exactamente al comportamiento de la gente. Durante diciembre en Cali la gente se desbordó por el campeonato del América y las fiestas de fin de año y las consecuencias las pagamos en enero, cuando los contagios se dispararon y las UCI prácticamente colapsaron.



De todas formas, como es mejor prevenir que lamentar, me parece bien que las autoridades adopten medidas como el toque de queda y la ley seca durante esta temporada. Hay que evitar que la gente aproveche las vacaciones y las reuniones familiares para terminar enrumbándose, así ésta no sea temporada de parranda.



En lo que no estoy tan de acuerdo es en la aplicación del pico y cédula. Esta, a diferencia de diciembre, no es época de dar regalos ni en la que la gente se vuelque a los centros comerciales en masa a hacer shopping.

En cambio sí se perjudica mucho a un gremio tan golpeado como el comercio, al que le quitan la mitad de los clientes.



Lo que sí me parece correcto es que la Iglesia haya suspendido todos los actos que puedan prestarse para aglomeraciones. Por segundo año consecutivo tendremos que pasar una Semana Santa con muchas restricciones.



En el Valle del Cauca, la situación de los contagios, al contrario de otros sitios, del país, ha permanecido estable, con un promedio de menos de 500 contagiados al día.



Pero no podemos confiarnos ni menos enloquecernos. Tenga por seguro que si la gente se porta mal, a mediados de abril veremos las consecuencias.



Quizás no tan graves como las que padecimos en enero, pero el sistema de salud puede volver a tener problemas porque la ocupación de las UCI es alta, así muchos pacientes no sean covid. Pero de todas formas ocupan camas.



En esta Semana Santa no vale aquello del que peca y reza empata: por mucho que rece, si peca con el autocuidado personal, terminará perdiendo.

