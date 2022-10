Vigorizar una relación bicentenaria

Octubre 08, 2022 - 11:30 p. m.

2022-10-08

Por:

Claudia Blum

Fue significativa la reunión que sostuvo el presidente Petro con el secretario de Estado estadounidense Blinken. Al cumplirse 200 años de relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos -las democracias más antiguas del Hemisferio-, ojalá este diálogo impulsado por el nuevo Gobierno sea un buen augurio para seguir estrechando al más alto nivel la relación bilateral en beneficio de ambas naciones.



El gobierno de Petro tiene varias oportunidades para impulsar asuntos en los que hay coincidencias bilaterales. El tema ambiental es un ejemplo claro. La transformación de la matriz energética, la reducción de emisiones y la protección y uso sostenible de nuestra biodiversidad son objetivos prioritarios de Colombia, y como país megadiverso y vulnerable al cambio climático requerimos recursos y transferencias tecnológicas que tienen mejores posibilidades con el gobierno de Biden.



En lo social, la protección de migrantes y defensores de derechos humanos, la consolidación de la paz en territorios afectados por la violencia, y enfrentar la inequidad y discriminación en todas sus formas, son urgencias nacionales. A estos asuntos también Estados Unidos asigna relevancia en su política interna y externa, y en ellos podemos desarrollar una agenda bilateral interesante con proyectos concretos para mejorar las condiciones de vida y la promoción de derechos en comunidades vulnerables.



En los temas de justicia y seguridad no podemos esperar que Estados Unidos cambie su enfoque frente a las drogas ilícitas; y Colombia tampoco puede abandonar el objetivo de erradicar las economías ilícitas que generan corrupción, violencia y muerte. Así existan nuevas y discutibles visiones internas en política criminal, los dos Gobiernos deben poder identificar frentes de acción conjunta. En línea con las obligaciones internacionales, la cooperación judicial y la extradición no pueden debilitarse, pues ello solo beneficiaría a actores ilícitos. El desarrollo alternativo en zonas rurales afectadas por cultivos ilícitos es otro tema que desde años atrás ha tenido prioridad, pero resultados insuficientes. Concretar mayor cooperación binacional con proyectos ambiciosos en este frente es un reto inaplazable.



La gestión diplomática debe además abordar los resultados y posibilidades del TLC. Más allá de las exportaciones mineras y de hidrocarburos, o las de café, banano y flores, el país urge mejores oportunidades en sectores no tradicionales que son motor de comercio, inversión, empleo y transferencia de tecnologías. El objetivo debe ser que el TLC contribuya más al desarrollo de largo plazo de Colombia.



Los distintos gobiernos de turno de Colombia y EE.UU. han sido siempre capaces de definir objetivos comunes de trabajo. La Alianza para el Progreso en los años 60, el Plan Colombia, el apoyo en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la asistencia durante la pandemia por Covid-19, son algunos ejemplos de esa agenda de cooperación.



Aunque Colombia debe seguir diversificando sus relaciones exteriores, Estados Unidos es y seguirá siendo un socio clave en temas de interés nacional. Con un diálogo franco y realista será posible impulsar una agenda bilateral fundamental con el Gobierno de EE.UU. y el Congreso bipartidista de ese país; y el trabajo en escenarios multilaterales globales y regionales donde nos ha unido la defensa de la democracia y la seguridad, la lucha contra el delito transnacional, y la búsqueda del desarrollo social y económico con visión de sostenibilidad.