Robustecer la democracia

Diciembre 19, 2021 - 06:30 a. m.

Claudia Blum

El pasado 9 y 10 de diciembre, en la Cumbre por la Democracia convocada por el presidente Biden, más de 100 países subrayaron el retroceso de libertades y la fuerza que ha tomado el autoritarismo en el mundo, y enfatizaron en la lucha contra la corrupción y el respeto por los derechos fundamentales.



En nuestro hemisferio, que ha padecido en su historia el horror de las dictaduras, la defensa de la democracia es un objetivo imperativo. El 11 de septiembre de 2001 -el mismo día en que Estados Unidos sufrió uno de los ataques más severos contra el mundo libre- la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó después de varios años de negociación diplomática la Carta Democrática Interamericana. “Los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia”, empieza la Carta, “y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”.



Desde entonces, la OEA ha realizado monitoreo electoral, denunciado elecciones fraudulentas y ha tomado medidas diplomáticas frente a países específicos. Sin embargo, la aplicación de la Carta se ha quedado corta frente a retos que vive la democracia en la región.



En medio de inquietantes discursos populistas han surgido gobernantes autocráticos que menosprecian el Estado de Derecho y, una vez elegidos, extienden sus facultades y destruyen la institucionalidad. Los ejemplos más recientes están en Venezuela y Nicaragua que han pasado de ser democracias representativas a dictaduras crueles, sin elecciones libres y con violaciones masivas de derechos políticos. Se han sumado así a Cuba en la lista de autocracias en las que crece el clamor por libertad.



En Haití, con más de 20 gobiernos en 35 años, no se ha culminado una transición hacia la democracia. Guatemala, Honduras, El Salvador y Perú enfrentan diversas crisis que afectan la legitimidad política. Brasil vive choques entre ramas del Estado y relaciones complejas del Ejecutivo con la prensa y la sociedad civil.



Estados Unidos no ha escapado de la polarización y no podemos olvidar la revuelta antidemocrática en el Capitolio a principios de este año. Chile va a la segunda vuelta hoy domingo en medio de un pulso entre extremos ideológicos y con una nueva Constitución por definir.

Colombia se prepara para elecciones en 2022 con el desafío de elegir líderes comprometidos con la democracia y las libertades.



En el nivel multilateral, la acción de la OEA por la democracia se ha visto debilitada por la posición de organizaciones como la Celac, Unasur y el Alba que, en distintos momentos, han creado división y exclusión en el diálogo internacional. Así mismo, potencias como China y Rusia han respaldado a regímenes autoritarios latinoamericanos, y otros gobiernos en la región guardan silencio frente a tendencias antidemocráticas por supuesta solidaridad o no interferencia con países amigos.



Los Estados deben fortalecer la cooperación y la diplomacia para robustecer la democracia. Para garantizar el desarrollo, la paz y los derechos humanos, es esencial consolidar el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia de los jueces y de las autoridades electorales.



Definitivo también respetar la libertad de expresión, la pluralidad de partidos en elecciones libres y vigorizar la participación ciudadana, la cultura y los valores democráticos. Son objetivos que exigen además unir a todos los sectores de la sociedad, sin pausa ni omisión, para afianzar el único sistema político que tenemos para defender nuestro futuro como naciones libres.

