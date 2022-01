Propósito del año: elegir bien

Enero 02, 2022 - 06:35 a. m.

2022-01-02

Por:

Claudia Blum

Para muchos el primer día del año significa optimismo, ilusiones, felicidad y una oportunidad para plantearse nuevos propósitos. A todos mis lectores, un saludo fraterno de año nuevo.



Como sociedad, nuestro propósito central de 2022 debe ser tomar la mejor decisión colectiva en las elecciones que determinarán el rumbo de Colombia en los próximos cuatro años e incluso hacia el futuro.



Conveniente en estos días de reflexión plantearse este propósito y hacer un juicioso análisis de cada candidato, su trayectoria y su programa, para tomar decisiones acertadas al definir los funcionarios más capacitados para atender la difícil problemática del país con soluciones viables y efectivas.



De mi paso por el Congreso aprendí a reconocer por lo menos tres tipos de políticos y quiero compartirles algunas pistas que podrían ayudar en la selección de sus candidatos.



Primero, los que ven los recursos públicos como un botín para enriquecerse junto a sus amigos, y al Estado como un medio de beneficio particular y no para el bien común. En campaña, se alían con el mejor postor sin importar quién es, qué piensa o qué busca para la colectividad; y pueden llegar al extremo de asociarse con organizaciones ilegales por el fin último de mantenerse en el poder. Este tipo de políticos se replica desde candidatos y dirigentes partidistas hasta líderes de barrio, que ofrecen favores, puestos o dinero a cambio de votos, y una vez elegidos caen sin ningún pudor en el clientelismo, la corrupción y el abuso.



En un segundo grupo están los que llegan con algunos ideales de servicio, conscientes de la responsabilidad que asumen, pero que una vez elegidos enmudecen y, como en el mito del avestruz, esconden la cabeza en la arena evitando confrontar la realidad. Aprenden a moverse como camaleones y a sobrevivir sin hundirse en el lado oscuro de la ‘política’, pero sin hacer nada para cambiarlo. Estos terminan beneficiando con su silencio a quienes aprovechan cada espacio para abusar del Estado.



En el tercer grupo están quienes asumen la política como una oportunidad de servicio público auténtico, y enfocan sus energías en rescatar a este país que tanto queremos y tanto nos duele. Los que entienden que, para lograr esa meta, el primer requisito es recuperar el ejercicio de una política transparente, responsable y eficaz. Estos son una minoría y su posición es más difícil porque se convierten en contendores que los otros siempre buscan atacar para silenciar.



A estas categorías, debemos sumar la ola de candidatos populistas de distintas ideologías que se vive aquí como en otros países. Con discursos personalistas, polarizantes, desligados de la institucionalidad, se hacen elegir con propuestas ‘populares’ pero inviables. Estos estigmatizan a quienes no piensan como ellos, y una vez elegidos no toleran el pluralismo y atacan la democracia.



La política es compleja y los electores tenemos este año un reto para el futuro. Existen anhelos frustrados en distintos sectores de la sociedad que urgen a que las cosas cambien. Las elecciones de Congreso en marzo, y después las presidenciales, son una posibilidad de abandonar la apatía y debilitar la politiquería tradicional y los populismos incapaces de darles salida a los problemas más apremiantes.



Así mismo, son la oportunidad de abrir espacios a líderes transparentes, con programas realizables e innovadores, que representen a la diversidad de la Nación colombiana y estén dispuestos a trabajar con y por los ciudadanos.