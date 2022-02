Por un Congreso demócrata y autónomo

Febrero 27, 2022 - 06:25 a. m.

2022-02-27

Por:

Claudia Blum

Vivimos en un tiempo crítico para la democracia. Tendencias populistas y autoritarias están ganando espacio en los gobiernos de países de América Latina y otras regiones, creando amenazas contra las instituciones, las economías y el bienestar de las personas. En esta coyuntura, las naciones que tienen Congresos fuertes e independientes, no manipulados por el Ejecutivo, son las que sobreviven la tormenta para seguir adelante.



La separación de las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial es garantía para frenar cualquier intento de alguna de ellas por ser hegemónica frente a las otras. Los pesos y contrapesos del sistema existen para evitar el abuso de poder de los elegidos.



Por eso la elección del 13 de marzo es vital. Necesitamos un Congreso que legisle en función del bien común con plena autonomía. Comprometido a rechazar el juego de las conocidas ‘mermeladas’ que lo somete al control de los ministros de turno, aprobando todo a ciegas, sin discusión de fondo. Para esto, requerimos legisladores con iniciativa propia, que analicen con sentido crítico las propuestas que presenta el Ejecutivo, las filtren y las transformen en el debate. No sirve tener una corporación integrada por tramitadores que no cambian una coma en los proyectos del Gobierno, pues esto abre espacios a las intenciones autocráticas.



También, cobra importancia un control político más eficaz por parte de senadores y representantes sobre los funcionarios del Ejecutivo, para asegurar así decisiones que estén ajustadas a la ley y la Constitución.

Sería lamentable elegir aspirantes dispuestos a entregar esa función a cambio de prebendas o intimidaciones. La rendición de cuentas es clave para el Estado de Derecho y un sistema equilibrado con límites reales al poder.



El Congreso debe ser un generador de opinión, con debates visibles y resultados constructivos. Integrado por personas capaces de interpretar las necesidades de la gente, de escuchar sus inquietudes y propuestas, y de informarles sobre su trabajo y hacerla más partícipe de los proyectos.



El Senado y la Cámara del período 2022-2026 tendrán que abordar reformas legales fundamentales. No se pueden seguir aplazando leyes que urgen al país para tener una Justicia eficaz; recuperar la seguridad urbana y rural; enfrentar el drama de la coca; fortalecer la calidad y eficiencia en el sistema de salud; contar con una educación de calidad en todos los niveles; recuperar la competitividad tributaria; y apoyar la recuperación económica pospandemia con equidad y sostenibilidad ambiental.



Más allá de esto, el Congreso debe preservar la institucionalidad y frenar cualquier intento de actuación que esté por encima del Estado de Derecho. No debe ser una institución homogénea, fácilmente influenciable, sino representar la diversidad de lo que somos. En la que quepan las tendencias políticas plurales, las voces urbanas y rurales, hombres y mujeres de distintas generaciones, regiones, culturas y visiones. Unidos en su compromiso de actuar como guardianes del orden constitucional y de lograr los consensos que el país requiere.

Como máximo foro político, ahora más que nunca se impone la necesidad de tener un Legislativo que cumpla sus funciones con determinación, responsabilidad y autonomía. Como ciudadanos tenemos que analizar cuáles candidatos están a la altura para afrontar el reto que vivimos. Son estos los que merecen nuestro voto para fortalecer el genuino sentido de la democracia, y preservar nuestras libertades y derechos.