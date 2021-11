Jóvenes, es tiempo de actuar

Noviembre 07, 2021 - 06:30 a. m.

2021-11-07

Por:

Claudia Blum

Tengo tres nietos que estudian en la universidad y una en bachillerato. Nuestra relación es relajada, con la confianza y libertad para que ellos planteen sus vivencias, inquietudes e intereses. Es una correspondencia entre abuelos y nietos en la que los jóvenes perciben experiencia, afecto y desprendimiento, y los adultos legitimamos sus reflexiones y enseñanzas novedosas.



En nuestras conversaciones reconozco afinidades sobre asuntos que nos preocupan. Compartimos el rechazo a la discriminación en todas sus formas y a la inequidad de género, preocupaciones por la crisis del clima y la destrucción de la biodiversidad, el interés por las tecnologías, e inquietudes por las amenazas a las democracias. Son diálogos que me ratifican la importancia crucial de la participación de los jóvenes en las políticas públicas, tanto para el desarrollo y empoderamiento personal como para el avance de la comunidad.



El 23% de la población mundial –25% en Colombia– son jóvenes entre los 15 y 29 años que con frecuencia son excluidos de la política y la toma de decisiones. Distintos estereotipos alimentan esa segregación y deben superarse.



Algunos los juzgan como desprovistos de experiencia, a pesar de que los jóvenes han sido agentes de cambio en las sociedades en distintos momentos. También se les considera apáticos, como si esto dependiera de la edad y no resultara de la frustración por una institucionalidad que los ha ignorado, y por la falta de empleo, recursos económicos y educación de calidad. Y está el impacto de minorías juveniles que caen en la ilegalidad y la violencia, pero que no deben desdibujar a la inmensa mayoría de jóvenes que demuestra compromiso social en acciones políticas pacíficas, o en movimientos culturales y ambientales, y en nuevas formas de influencia y comunicación en medios virtuales.



Para asegurar su participación constructiva y eficaz, es importante fortalecer desde los primeros años de educación su afinidad con el país, conocimientos sobre el Estado, conciencia de derechos y una cultura política que enfatice en los valores de la democracia y los aleje del clientelismo y la corrupción. Nuestros jóvenes necesitan posibilidades concretas para hacer parte de los procesos políticos e impulsar el desarrollo. Es magnífico el proceso de elección de los consejos municipales, distritales y locales de Juventud, con el lema ‘Joven elige joven’, que da luz verde a votantes y candidatos de entre 14 y 28 años para influir en la agenda gubernamental de la juventud y cooperar en el control de la gestión pública en educación, empleo, equidad, tecnología, deporte, cultura.



Al aproximarse las elecciones de congresistas y presidente, la participación juvenil también es esencial. Es urgente reducir su abstencionismo, abrir espacios a su compromiso activo en partidos políticos, e incluir las prioridades de las nuevas generaciones en la agenda programática.



Hoy en día, los jóvenes hacen política en forma distinta a lo convencional. Gracias a los avances educativos, y las redes sociales y la tecnología del Internet, muchos promueven un activismo sustentado en ideas, demandas y propuestas que pueden ser compartidas e impulsadas con mayor éxito.



La incursión de los jóvenes en múltiples campos donde muestren su liderazgo social, tomen decisiones y se conviertan en intérpretes de sus comunidades permitirá que sus conocimientos, aptitudes y creatividad impulsen cambios que fortalezcan la fatigada democracia de los tiempos presentes.

