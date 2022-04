En Fico podemos confiar

Abril 24, 2022 - 06:30 a. m.

2022-04-24

Por:

Claudia Blum

Avanza la campaña presidencial y cada vez más colombianos reconocen en Fico Gutiérrez al líder cercano a la gente, que habla con franqueza y seguridad, y que con capacidad analítica y visión de futuro plantea propuestas integrales y viables para abordar los retos nacionales. A medida que crece el conocimiento sobre sus calidades humanas y profesionales, y se divulgan sus propuestas para la Presidencia, ratificamos su compromiso con el servicio público y, sobre todo, su coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Por todo esto, Fico genera la confianza que debemos tener en quien dirija nuestros destinos.



En sus ocho años como concejal y cuatro como alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez tuvo una labor destacada, reconocida nacionalmente. Este ingeniero civil especializado en alta gerencia y ciencias políticas gobernó allí escuchando a la comunidad y promoviendo la participación ciudadana. Impulsó transformaciones en su ciudad con inversión en educación, promoción del emprendimiento, creación de empleo, cero tolerancia con la corrupción y lucha contra organizaciones criminales.

Con muchas posibilidades de ganar la Presidencia en la segunda vuelta, Fico ha presentado un programa de acción para enfrentar varios problemas estructurales de la Nación, en el que convoca a todos los sectores a trabajar por una Colombia con oportunidades. En uno de los países más desiguales de América Latina, nos plantea que la mejor política social es la creación de empleo. Para esto propone acciones que impulsen un crecimiento sostenido superior al 5% anual y fortalecer la educación, objetivos que permitirán reducir el desempleo estructural, la pobreza y la informalidad laboral.



Al mismo tiempo, enfatiza en el papel redistributivo del Estado a través de una mejor focalización de los subsidios y políticas de protección social hacia los más vulnerables; destaca el valor de la libertad de empresa y la iniciativa privada como sustento del Estado Social de Derecho; y cree en el desarrollo sostenible que crea bienestar sin destruir el medio ambiente. Con su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara comparte además la visión de un desarrollo que se impulse desde las regiones, para reducir brechas entre ellas y mejorar la calidad de vida de todos.



También se compromete a trabajar por un país en orden, que enfrente a los corruptos y recupere la seguridad. Enfatiza en que la corrupción se erradicará no solo con las normas que deben cumplirse, sino también con la promoción de una conciencia ciudadana ética de defensa de lo público, que no permita espacios a la indiferencia y exija castigo a los que defraudan al país. En el tema de seguridad, prioriza recuperar la presencia y el control territorial por el Estado, el fortalecimiento de la justicia para reducir impunidad, y medidas específicas para enfrentar al crimen organizado, sustituir cultivos ilícitos y enfrentar la inseguridad urbana.



Los colombianos queremos vivir en un país desarrollado, con bienestar para todos. Ese país no será posible si caemos en los modelos autoritarios o demagógicos que menoscaban derechos y han destruido economías e instituciones en países cercanos. En esta elección decisiva tenemos que elegir un Presidente que actúe con racionalidad, con resultados y sin populismos, que no trance principios, y nos dé la confianza de que en cada uno de sus actos defenderá la democracia, las libertades, el bien común y la transparencia. Fico es el de confiar.

Votemos por él.