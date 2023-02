Diana Rojas: ¡Sí se puede!

Febrero 25, 2023 - 11:30 p. m.

2023-02-25

Por:

Claudia Blum

Enhorabuena se lanzó Diana Rojas como la primera mujer que podría ocupar la Alcaldía de nuestra bella pero deteriorada ciudad. Frente a la crisis social, la inseguridad, el desgreño administrativo y los escándalos por malos manejos, Diana busca recuperar la esencia cívica de Cali, con una propuesta que convoca a la unión ciudadana para enfrentar el cáncer de la corrupción y recuperar las prácticas solidarias y la visión estratégica que nos devuelvan a la ruta del bienestar social y el desarrollo urbano.



En la ciudad se perdió el respeto por lo público, vivimos a diario una crisis de autoridad y un desgobierno que hace que sus habitantes no encuentren quién ponga orden y atienda los problemas. La pobreza en Cali llegó en 2021 al 29,3%. La informalidad laboral fue del 47,6% en 2022 (Dane), el desempleo general llegó al 9,4%, y los jóvenes menores de 28 años, que no encuentran trabajo, son el 16%. En el índice de competitividad, ocupamos el puesto 26 entre 32 capitales en el pilar de educación básica y media. La tasa de homicidios de Cali sigue siendo la más alta entre las grandes ciudades del país.



No podemos dejar que los políticos de siempre se sigan haciendo los de la vista gorda ante las urgencias sociales y urbanas y se aprovechen del Municipio en beneficio propio. Necesitamos en la alcaldía personas que entiendan que las entidades oficiales no son para su interés particular o el de sus grupos clientelistas, sino para el servicio de la comunidad.



Pienso que Diana es la antítesis de esa politiquería tradicional y corrupta que ha acabado con nuestra ciudad. He tenido varios diálogos con ella y he encontrado que tiene postulados sensatos y claros sobre la Cali que queremos. Esta economista y magíster en planificación urbana ha asumido la política como una oportunidad para trabajar por la comunidad, como un servicio público en su sentido más estricto. Tiene objetivos firmes, consciente de que para salir adelante en el difícil arte de gobernar debe perseverar y mantener coherencia entre lo que dice y lo que hace. Por eso no tranza principios, no se deja contaminar y ha conservado su independencia sin rendirse y trabajando por el bien común.



Con esas motivaciones distintas Diana ha hecho una carrera en las responsabilidades que ha asumido. Así la he visto coordinar el equipo de jóvenes de Sergio Fajardo -en su primer intento a la Presidencia- y gerenciar la campaña de Juan Fernando Reyes Kuri a la Cámara de Representantes. Conoce nuestra ciudad a fondo, y en 2016 como jefe de la Secretaría Privada de Maurice Armitage tuvo funciones de coordinación estratégica del equipo de gobierno. En 2020 llegó al Concejo con 16.815 votos, y allí se destacó por su valiente defensa de los recursos públicos y su exigente control político en los escándalos de Emcali, el empréstito por $650.000 millones, la Feria Virtual y la empresa mixta Cali Inteligente. Además de esto, logró aprobar dos iniciativas como la marca única de ciudad, que le ahorra más de $4500 millones anuales al erario, y las Rutas Seguras para la práctica deportiva en vías y cerros de la ciudad.



A lo largo de mi vida pública me ha tocado ver cómo varios políticos que llegaban con ideas frescas y bien intencionadas con el tiempo se tropezaron y rindieron ante prácticas que buscaban enfrentar. Diana, por el contrario, ha demostrado a la saciedad que es capaz de ejercer el liderazgo responsable, transparente, eficaz y con lealtad frente a los principios. Ese es el liderazgo que necesitamos. Podemos confiar en que será capaz de cumplir su propósito de trabajo decidido por cerrar las brechas sociales, elevar la competitividad de la ciudad, reducir la inseguridad, y prevenir las violencias con acciones integrales que incluyen la atención en poblaciones vulnerables.



Para recuperar el rumbo, es nuestra responsabilidad elegir bien en octubre. Diana merece ser apoyada con su movimiento Cali Caleñísima, para unir a la ciudad alrededor de una propuesta que restaure el respeto de lo público y el bienestar de la comunidad como fin superior en la administración local.