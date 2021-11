Cara a cara

Noviembre 21, 2021 - 06:30 a. m.

2021-11-21

Por:

Claudia Blum

Colombia entró en el primer aislamiento preventivo por la pandemia en marzo de 2020. Han sido 20 meses en los que pasamos de fases de aislamiento riguroso a una renovada presencialidad social y económica con medidas de bioseguridad.



En el mundo laboral, la emergencia nos llevó a acelerar el teletrabajo aquí como en muchas partes del mundo. Esta era una tendencia de años recientes en varios servicios y actividades económicas, gracias a las tecnologías de información y comunicación. Pero, ante el confinamiento, muchas empresas e instituciones tuvieron que ajustar procesos para seguir operando soportadas en la virtualidad con la mayor eficiencia posible; establecieron apoyos para que los empleados trabajaran con agrado y enfrentaran efectos del encierro; y adaptaron mecanismos de supervisión para evaluar el desempeño desde la distancia.



Sin embargo, existe un debate sobre si el teletrabajo realmente ha elevado eficiencia y productividad, si la virtualidad llegó para quedarse, cuáles son sus ventajas y desventajas y si conviene seguir funcionando de forma remota.



No hay diagnósticos concluyentes sobre si el ideal es lo virtual, lo presencial, o modelos híbridos o de alternancia. Las evaluaciones sobre el impacto del teletrabajo son mixtas. Se ha encontrado que la virtualidad significó más horas de trabajo que antes de la pandemia, pero no necesariamente mayor productividad; también ha generado exceso de reuniones, pérdida de tiempo en decisiones y ejecución, y descuido de temas prioritarios por distracciones de las redes sociales. En hogares con niños o dependientes, el trabajo se afectó por la atención que estos demandan. Son frecuentes los casos en que vida personal y laboral se han confundido, o de esparcimiento en horas hábiles, lo que no es conveniente.



Al mismo tiempo, el trabajo remoto ha ahorrado tiempo en movilidad y redujo el estrés del tráfico. Menos desplazamientos significaron menor contaminación por vehículos; así como menos enfermedades infecciosas por la poca exposición a gérmenes. Y ha hecho posible que las empresas contraten personas calificadas de cualquier parte del mundo.



Desde la otra perspectiva, la presencialidad permite una labor más creativa y enriquecedora para la mayoría de los trabajos. Estar cara a cara crea sentido de pertenencia y estimula el trabajo en equipo. El lenguaje corporal y poder escuchar directamente al otro mejoran la concentración y la toma de decisiones. La interacción frena la soledad y la intranquilidad que, como indican las noticias diarias, han afectado la salud mental en niños, jóvenes y adultos.



No se trata de quitarle méritos a la tecnología, que ha sido factor del desarrollo de las sociedades. Pero como seres humanos, sociales por esencia, nos gusta la gente, la compañía, la integración. Un estudio de la Universidad del Rosario encontró que en Colombia el 31% de los trabajadores prefieren laborar de modo totalmente presencial, el 55% eligen algún modelo de alternancia laboral y solo el 14% privilegia lo virtual.



Seguramente estos datos seguirán cambiando con el tiempo. En la medida en que en Colombia como en el mundo avance la vacunación y la evolución favorable en tasas de infección por la Covid-19, seguirá reconociéndose el sentido de la presencialidad. La nueva normalidad, en medio de la reactivación económica y social, debe recuperar la interacción cara a cara, vital en las relaciones humanas.

