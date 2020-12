Mario Arrubla

Diciembre 10, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-10 Por: Carlos Jiménez

La muerte de Mario Arrubla me ha dado muy duro. Y no solo porque era un amigo muy querido, con el que compartí de cerca los años en los que él y Socorro, su mujer, vivieron en Madrid.



Los años en los que un buen día Harold Alvarado Tenorio se presentó de golpe en mi apartamento, roto y dolorido porque lo habían echado de su cargo de profesor de español en el Marymount Manhattan College por un penoso episodio de ‘delirium tremens’. Pero esta es otra historia, que algún día contaré en detalle para desmontar la alambicada fábula con la que el poeta de Buga ha intentado escamotear la realidad de aquella humillante expulsión. Y que ahora se interpone como un mal recuerdo entre los recuerdos de los alegres y estimulantes episodios que compartimos con Mario y su mujer, la escritora Sara Rosenberg y yo.



Fue entonces que forjamos la amistad que apenas esbozamos en nuestros encuentros ocasionales años atrás, en la tertulia que se daba en la librería del judío Maniloff en Bogotá. Y que yo deseaba entablar desde mucho antes, desde cuando siendo apenas un adolescente cayó en mis manos ‘Estudios sobre el subdesarrollo en Colombia’, el libro que recopilaba los ensayos que había publicado en la revista Estrategia y que ponían nombre propio a los irritantes motivos de nuestro descontento: el capitalismo.



Creo que Mario Arrubla fue el primero que realizó esta indispensable tarea de esclarecimiento teórico y por eso yo, al igual que tantos otros de mi generación, contrajimos una deuda de gratitud, que él se encargaría de acrecentar en los años siguientes tanto con su producción intelectual como con sus fecundas empresas editoriales. Porque, aparte de ensayos y libros como ‘Síntesis de historia política colombiana’, ‘La agricultura colombiana en el Siglo XX’ o ‘Introducción a la economía’, fue el autor intelectual de revistas tan importantes para nuestra conciencia crítica y nuestro conocimiento de la realidad del país, como ‘Cuadernos colombianos’ y ‘Al margen’.



Pero hay un motivo más por el que hoy me duele tanto la muerte de Arrubla. Y es su voluntario destierro: la decisión que tomó en Madrid de no regresar jamás a Colombia y vivir y morir, como murió, muy lejos. Una decisión suya pero también mía y de tantos otros como yo, a quienes en algún momento de la vida algo se nos rompió en el alma de manera tan irreparable que ya nos fue imposible vivir en la única tierra que podríamos llamar nuestra.