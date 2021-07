Julio 08, 2021 - 11:45 p. m.

Por:

Carlos Jiménez

Yo conocí a Edgar Vázquez en la etapa digamos francesa de mi formación vital e intelectual. Cuando era poco más que un adolescente y frecuentaba el Café Niza en la esquina de la calle décima con la carrera cuarta, lo que estaba de moda en sus tertulias era la cultura francesa. Los nadaístas Jota Mario Arbeláez, Elmo Valencia y Armando Romero, coincidían con Óscar Collazos en la lectura devota de Baudelaire, Beckett, Camus y Sartre y Arnoldo Palacios nos seducía a Ramiro Madrid, Umberto Valverde y a mí con historias sobre su vida de escritor negro en Paris. El contrapunto a este énfasis literario lo puso Augusto Díaz Saldaña, quién que llegó de Bogotá para darnos la buena nueva:

Louis Althusser ha revolucionado la lectura e interpretación de la obra teórica de Karl Marx con escritos suyos y de sus discípulos agrupados en dos libros. Lire le capital y Pour Marx. Augusto tenía un ejemplar de ambos y con orgullo apenas disimulado los llevaba al café y se preciaba de leerlos en su idioma original y de entender cabalmente el significado de la coupuere épistemologie y la importancia crucial de distinguir las obras juveniles de Marx de las de su madurez. También insistía en la urgencia de abandonar la lectura de los manuales soviéticos de materialismo histórico y dialéctico y dedicarse exclusivamente a la lectura de El capital, la única obra genuinamente marxista. A poco apareció también por allí, Jorge Ucrós, un sociólogo bogotano formado en Lovaina, que nos propuso a Umberto Valverde y a mí formar un grupo de debate dedicado a responder la pregunta ¿qué es la literatura? que él se esforzó en responder acudiendo al concepto de autonomía de la misma con respecto a la ideología acuñado por Althusser.



Con estos antecedentes se entiende que dijera sí a la propuesta de Miguel Yusti de incorporarme a un grupo de lectura de El Capital. Me citó el sábado siguiente en la casa de quien era entonces profesor de economía en la Universidad Santiago de Cali y quién resultó ser Edgar Vázquez. A ese sábado siguieron muchos otros, al cabo de las cuales concluimos satisfechos la lectura del primer tomo. No pudimos leer el siguiente: habían cambiado tantas cosas en la vida de los tres que ya no tuvimos tiempo ni espacio para realizarla. Pero mi amistad con Edgar Vázquez quedó sellada para siempre. Al igual que mi admiración por su inteligencia, por su ironía y su inconfundible sentido del humor.

