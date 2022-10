Octubre 13, 2022 - 11:45 p. m.

2022-10-13

Por:

Carlos Jiménez

Hace un par de semanas la regional del Valle de la Sociedad Colombiana de Arquitectura concedió el premio a Toda la vida al arquitecto Benjamín Barney. Un premio plenamente justificado tanto por la calidad extraordinaria de su trabajo estrictamente profesional como por el hecho tanto o más relevante de que él ha sido no solo un magnífico arquitecto y destacado defensor de nuestra tradición arquitectónica y edilicia sino un promotor infatigable de la formación de una cultura cívica.



Algo de lo que tienen un buen conocimiento los lectores de las columnas que desde hace más de dos décadas él mantiene en este diario y en Caliescribe, desde las que ha insistido con una dedicación y una persistencia admirables en la necesidad de que tanto la ciudadanía caleña como sus actuales y futuros gobernantes sepan que éxito de la vida en común exige una comprensión mínima de que es una ciudad y de la importancia de respuestas adecuadas a sus características.



En este aspecto crucial ha ido mucho más lejos que la mayoría de sus colegas que, como él, se han dedicado a la docencia, consciente de que la buena arquitectura, así como el buen urbanismo, no dependen solo de los profesionales. Para que puedan lograrse requieren de la existencia de una ciudadanía consciente de la importancia que ambas tienen para la calidad de sus vidas.



De allí que su vocación pedagógica se haya proyectado más allá de las aulas universitarias y que haya convertido sus columnas en cátedras desde las que imparte lecciones de arquitectura y urbanismo que, obviamente, no han tenido el propósito que todos sus lectores se conviertan en arquitectos sino de que cuenten con suficientes elementos de juicio a la hora de juzgar el trabajo realizado por los unos y por los otros.



Este es su enorme aporte a nuestra cultura cívica, por el que todos tenemos que estar agradecidos. Como también tendrían que estarlo sus colegas que igualmente se benefician de sus esfuerzos por formar una cultura urbana, así como de las importantes batallas que ha librado en los terrenos específicos de su disciplina. Barney ha sido un defensor intransigente del patrimonio histórico porque en él cristalizan los mejores logros de nuestros antepasados en términos de respuestas apropiadas a la geografía y al clima nuestros y a nuestros hábitos y modos de vida más duraderos. De allí que le resulte indispensable el diálogo entre el pasado y el presente.