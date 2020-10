Una luz al final del túnel

Octubre 27, 2020 - 11:00 p. m. 2020-10-27 Por: Carlos E. Climent

Uno de los errores que se cometieron al comienzo de esta pandemia, originado en el desconocimiento de la necesidad de atacar el contagio en los estadios más tempranos, fue enviar a la casa a las personas con síntomas iniciales de la enfermedad, recomendándoles que regresaran si la condición empeoraba. Efectivamente, los enfermos más complicados regresaban al hospital unos días después en un profundo deterioro de su condición física.



Atacar con decisión esta enfermedad cuando está sus inicios (Etapa I) debe ser la prioridad, es decir combatirla cuando aparecen fiebre, tos seca, cefalea severa, pérdida del olfato y otras manifestaciones gripales que en conjunto deben ser consideradas como típicas de esta infección. Esa es la intervención temprana que daría la oportunidad a las defensas inmunitarias de la persona infectada de realizar el resto del trabajo de protección del organismo.



Se trata de actuar tempranamente, utilizando el mejor criterio clínico, sin demasiadas consideraciones académicas, pues estamos en guerra contra un enemigo poderoso y las intervenciones oportunas pueden significar el ahorro de muchas vidas. Por tanto, no se puede esperar para actuar en las etapas II (inflamatoria) o III (dificultad respiratoria) cuando el manejo es de alta complejidad y el pronóstico reservado.



No existe una droga específica para combatir el SARS COV 2 causante del COVID 19, pero HOY sabemos que hay tratamientos combinados que incluyen varios medicamentos convencionales de bajo costo, asequibles a grandes masas de población, de bajísima toxicidad, que aplicados tempranamente, bajo estrictos criterios clínicos, son muy efectivos para reducir la mortalidad de esta temible enfermedad.



Experiencias con medicamentos convencionales, se están llevando a cabo en varios países (1,2,3). Pero persisten a nivel global muchos conflictos de interés y grandes presiones económicas y políticas que distorsionan lo que debería ser un proceso eminentemente científico. Razón por la cual se tienden a desvalorizar los esfuerzos descritos y a promocionar medicamentos nuevos, costosos y no necesariamente más efectivos (4).



En Colombia (5) acaban de darse a conocer los resultados de la intervención clínica temprana integral realizada en 59 residentes de un hogar geriátrico (edad promedio 81.6 años) que resultaron contagiados por el SARS COV 2, que recibieron ivermectina, nitazoxamida y aspirina y que se recuperaron de la enfermedad. Para este grupo, lo realmente extraordinario, es que el índice de mortalidad fue de CERO.



