Una asociación destructiva

Diciembre 05, 2021 - 06:15 a. m.

2021-12-05

Por:

Carlos E. Climent

De entre las muchas comorbilidades psiquiátricas una de las más devastadoras, pocas veces identificada, es la del alcoholismo y la depresión.



No se sabe con certeza si la persona empieza a crear una adicción al alcohol porque está deprimida o si el uso excesivo del alcohol la fue llevando a la depresión, pero se sabe que la coexistencia de ambos trastornos es muy común (1) y genera mucho sufrimiento. Unas veces aparece primero el alcoholismo y después los rasgos depresivos, otras veces ocurre a la inversa. Pero en últimas son dos entidades clínicas que, si independientemente causan mucho dolor, unidas son devastadoras.



A continuación, unas pocas de las muchas razones por las cuales no se identifican ni se tratan simultáneamente las dos condiciones.



No se identifica y combate tempranamente esta asociación porque muchas veces el alcoholismo, especialmente cuando está fuera de control, se roba toda la atención y la familia y el sistema médico minimizan la depresión y dedican todo el esfuerzo a combatir el alcoholismo.



Tanto la depresión como el alcoholismo actúan taimada y progresivamente, pero son las conductas caóticas del adicto, las que hacen más ruido. Y cuando, en el mejor de los casos, se logran ver los dos trastornos simultáneamente parientes y médicos concluyen: “!Que va a estar deprimido! Lo que está es acabado porque toma mucho”.

Ignorando de esa forma el componente depresivo.



En los casos de alcoholismo lo más frecuente es la negación por parte del adicto: “¿Alcohólico yo? Me la paso trabajando, tengo una vida normal y solo me tomo unos tragos el fin de semana”. Con ese argumento y mil más por el estilo, el alcohólico se resiste a aceptar su enfermedad y mantiene a raya a quien pretenda ponerlo en evidencia. Así pasan los años mientras la enfermedad avanza sin misericordia.



Además de lo dañina que resulta la asociación entre la depresión y el alcoholismo, hay factores intrínsecos de estas dos enfermedades, que se confabulan para impedir su identificación y agravar las circunstancias de quienes las padecen simultáneamente.



Por el lado del alcohol hay que mencionar la enorme tolerancia de la sociedad al consumo de esta sustancia, sumada a la co-adicción de parientes y allegados que se encargan de minimizar el problema. La forma disimulada como se apodera de la vida de las personas solo se reconoce en toda su magnitud cuando ya es demasiado tarde y la víctima se encuentra en una fase avanzada de la enfermedad. La resistencia física al alcohol, un gran infortunio para algunas personas, les permite beber cantidades enormes sin que se note el deterioro, que solo se hará evidente cuando la enfermedad ya ha causado mucho daño.



Con relación a la depresión, tantas veces tratada en este espacio, es su naturaleza silenciosa lo que la hace tan difícil de identificar y combatir. El paciente no menciona los síntomas porque no los reconoce como patológicos y la familia, acostumbrada a dichos síntomas, termina considerándolos como parte de su personalidad, no como un trastorno que puede ser tratado. Ignorada así, la depresión conduce a un progresivo deterioro de la calidad de vida de la persona en todos los campos.



Un adecuado manejo clínico debe identificar ambos aspectos y tratarlos simultáneamente; el alcoholismo por medio de un plan de rehabilitación muy concreto y la depresión a través de un tratamiento puntual que utilice los métodos modernos que hoy están al alcance de cualquier especialista.



(1) Brook,D.W. et al, Drug use and the risk of major depressive disorder, alcohol dependence and substance use disorders. Arch. Gen. Psychiatry 2002:59:1039-44

