Tratamiento para el covid

Diciembre 12, 2020 - 11:00 p. m. 2020-12-12 Por: Carlos E. Climent

Las observaciones del panel de expertos* han sido consignadas en diversos trabajos investigativos (entre paréntesis los más relevantes) y pueden ser revisadas por los interesados en los artículos originales



1. La Ivermectina acelera la recuperación y previene el deterioro en pacientes con formas leves y moderadas de la enfermedad si son tratadas tempranamente (36-41,52), acelera la recuperación y evita el uso de unidades de cuidado intensivo (41, 42, 52), reduce la mortalidad en pacientes críticamente enfermos con Covid-19 y reduce drásticamente las tasas de fatalidad por Covido-19 en regiones donde se la usa de manera amplia (44-46). Pero es preciso tener en cuenta que este tratamiento se debe administrar bajo la supervisión de un médico conocedor del tema.



2. Desde el año 2012, múltiples estudios de laboratorio in vitro, han demostrado que la Ivermectina inhibe la replicación de muchos virus incluyendo el virus de la influenza, el zika y el dengue, entre otros.



3. La Ivermectina inhibe la replicación del Sars-CoV-2 y elimina prácticamente todo el material viral dentro de un periodo de 48 horas después de haber sido infectados los cultivos celulares.



4. La Ivermectina tiene potentes propiedades antiinflamatorias in vitro, disminuye considerablemente la carga viral cuando se la administra a ratones de laboratorio que han sido infectados con un virus similar al Sars-CoV-2 y previene la transmisión y el desarrollo del Covid-19 en aquellos pacientes expuestos a pacientes infectados.



5. La Ivermectina fue descubierta en 1975, y ganó el premio Nobel de Medicina en el año 2015 por su impacto global en la reducción de la filariasis y la ceguera del río, producida por la oncocercosis, en áreas endémicas de África central, América Latina, India y el sureste asiático.



6. La seguridad, la disponibilidad y el bajo costo de la Ivermectina no tiene paralelo con ninguna otra droga. La Organización Mundial de la Salud la tiene incluida en su lista de medicamentos esenciales desde hace muchos años.



7. Los efectos secundarios reportados durante los casi 40 años que lleva utilizándose en el mundo son mínimos. Se calcula que se han aplicado, a seres humanos, 3.5 billones de dosis de Ivermectina en este período.

Los recientes hallazgos de grupos de investigadores en Egipto, Bangladesh y Colombia (Covid Cali), entre muchos otros, son nuevas evidencias a favor del uso de la Ivermectina para el tratamiento del Covid- 19 que son cada vez más esperanzadoras.



Ante una pandemia global de tan aterradoras consecuencias, si existe un medicamento inocuo, económico y que ha probado ser capaz de reducir las tasas de transmisión, la morbilidad y la mortalidad en fases leves, moderadas y aún severas de esta enfermedad, no es médicamente justificable esperar a la publicación definitiva en revistas científicas para empezar a utilizarlo.



*Review of the Emerging Evidence Supporting the Use of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID 19, (FLCCC).