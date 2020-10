Socialización y normas sanitarias

Por: Carlos E. Climent

Las autoridades decidieron abrir el país en un momento en el cual Colombia continúa siendo uno de los países de la región con mayor morbimortalidad.



La sensación de saturación con las medidas restrictivas y el prolongado aislamiento de las familias está llegando al límite, y cada día se siente más imperativa la necesidad de reiniciar las reuniones sociales y familiares, especialmente ahora que la apertura de la economía hace pensar que ya “se empezó a normalizar

todo”.



Este es el momento de cuidarse más y en especial de cuidar celosamente a las personas de más alto riesgo (mayores de 60 años y aquellas con preexistencias). Sin olvidar que las reuniones sociales y familiares, tan importantes desde el punto de vista emocional, aumentan el riesgo de contagio.



Las reuniones sociales se deben llevar a cabo bajo elementales normas sanitarias que siguen siendo las mismas del comienzo: lavado de manos permanente, uso de una mascarilla que cubra nariz y boca y distancia física de mínimo dos metros.



Si las reuniones sociales se realizan con grupos familiares que tienen actividades sociales con grupos diversos, que no permiten determinar con precisión el verdadero nivel de riesgo, es recomendable que además del cumplimiento de las normas sanitarias mencionadas, tales reuniones no sean de más de cuatro adultos a la vez. Esto con el objeto de poder mantener la distancia física en todo momento, algo que se dificulta con grupos más grandes.



Idealmente, las reuniones sociales deberían ocurrir al aire libre, en espacios abiertos y no muy concurridos. Claramente esta no es una posibilidad para muchos, entonces es vital usar espacios amplios y ventilados en la medida de lo posible, siempre haciendo uso del distanciamiento físico y la mascarilla, excepto en el momento de comer.



Si alguien en la familia inmediata, o con quien se haya ha tenido contacto, tiene alguno de los síntomas gripales típicos del Covid (fiebre, tos, pérdida del gusto, debilidad), no debe salir de su casa ni ser parte de reuniones hasta que esté seguro de su estado de salud.



Si se incluyen niños en una reunión social en un espacio cerrado, deben extremarse las medidas de distanciamiento físico y asegurar el uso de mascarilla durante toda la reunión. Los niños no son muy rigurosos en el cuidado del contacto con los demás niños. Muchas veces son asintomáticos y pueden ser una fuente silenciosa de contagio para todos, en especial para las personas con alto riesgo. Los niños se adaptan fácilmente al uso de la mascarilla, pero los padres tienen que ser contundentemente claros con las reglas.



Capítulo aparte merece la persona que ha tenido contacto con alguien que ha sido diagnosticado con Covid, o que acaba de viajar. Esta persona debe entrar en un período de cuarentena. Las autoridades sanitarias consideran perentorio que esta persona haga parte del rastreo epidemiológico, se realice exámenes confiables (como el PCR) y espere, como mínimo, hasta obtener un resultado negativo, para continuar su socialización con otras personas.