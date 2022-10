No hay opción distinta al optimismo

Octubre 08, 2022 - 11:25 p. m.

2022-10-08

Por:

Carlos E. Climent

Un ejecutivo de una importante empresa nacional con estrechos vínculos con potencias económicas del primer mundo, me decía que su visión optimista frente a la incertidumbre prevalente había chocado con el negativismo derrotista de algunos inversionistas que están reconsiderando su estrategia de invertir, e incluso de permanecer en Colombia y para buscar horizontes mejores en otro lado. Estos le preguntaban por la razones de su optimismo al respecto de un país que, como muchos otros, está pasando por un momento de mucha incertidumbre. Después de fatigantes jornadas en distintos países donde encontró la misma resistencia escéptica, su visión positiva respecto al futuro del país, su firme posición de lucha frente a la dificultad, la vehemencia tranquilizadora de sus planteamientos y la indeclinable convicción de sus argumentos, logró calar entre sus contrapartes. Y al menos por un tiempo, los inversionistas decidieron considerar la posibilidad de que esta única voz contracorriente tuviera razón. Y concluyeron, por ahora, que el mejor negocio es esperar. Es decir, se dispusieron a darle una oportunidad a la esperanza.



Lo que hizo el llanero solitario de esta historia fue traer a colación un lugar común que muchos en la historia de los grandes conflictos han mencionado: “Las crisis son oportunidades”.



Explicó con cifras contundentes la inconveniencia de salir corriendo en la búsqueda de supuestas mejores oportunidades que ignoran la letra menuda de cualquier oferta. Recordó la tendencia de la gente que frente a una crisis opta por la idealización y la huida hacia el facilismo de los supuestos “paraísos” de otras latitudes.



Argumentó que la derrota estaba asegurada con el pesimismo, pues equivalía a una cancelación abrupta de planes largamente concebidos, es decir, a abandonar el barco que, aunque en un mar más agresivo, sigue navegando, y cuando la acción solidaria de sus tripulantes puede evitar su hundimiento.



Recordó que la actitud negativa ante la dificultad presente, la decisión de vender activos, o abandonar negocios apresuradamente basada en opiniones o estadísticas sesgadas o distorsionadas, puede resultar costosa. Recalcó la importancia de no dejarse llevar por la atracción fatal de la corriente tóxica predominante del “todo está mal” o “a este país se lo llevó el diablo” y de no dejar que la fuerza motriz de sus decisiones fuera el miedo.



Estos mismos principios aplican a la decisión de emigrar del país, frente a la incertidumbre reinante, especialmente cuando la realidad es que aún si las circunstancias aquí son objetivamente indeseables, no hay ningún destino donde el emigrante se vaya a sentir en casa.



A través de la convivencia ciudadana y la colaboración optimista y generosa de TODOS se puede lograr atenuar el deterioro de las ciudades. La oportunidad de ser ciudadanos comprometidos con nuestro propio país, puede transformarse en mayor calidad de vida en un medio donde la cercanía de la familia y los intangibles de vivir en un trópico amable, son bienes que no se consiguen en ningún otro lugar del planeta.



Finalizo con el argumento con el cual el ejecutivo del ejemplo de hoy logró convencer a sus contradictores: “¿Acaso hay una opción distinta a ser optimistas?”.