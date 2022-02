Las expectativas mágicas

Febrero 20, 2022 - 06:25 a. m.

2022-02-20

Por:

Carlos E. Climent

Para enfrentar problemas complejos mucha gente prefiere soluciones simplistas que no requieren esfuerzo



En psiquiatría se habla del pensamiento mágico cuando frente a los variadísimos problemas que ofrece la vida, se acude a la negación, a esperar que los problemas se solucionen solos, o a pensar con el deseo: “Las cosas van a salir bien porque yo lo quiero” (Obviamente sin tener que hacer esfuerzo).



Tal actitud pone a la persona en el camino de las soluciones fáciles o sobrenaturales, por ejemplo, los milagros. Se podría postular que tales expectativas son un remanente infantil por medio del cual se pretende vencer la impotencia frente a la dificultad a través de las soluciones mágicas.



Cuando el pensamiento mágico interfiere en el desempeño normal del individuo, lo lleva a errores de juicio, a decisiones perjudiciales y a elecciones equivocadas y termina constituyéndose en un grave problema. Los ejemplos de personajes que acuden al pensamiento mágico incluyen:



*Los fantasiosos o inmaduros que quieren obtener logros sin esforzarse. Como el pretender salir adelante sin tener que trabajar. Esto le ocurre especialmente a quienes fueron criados con la idea de que se lo merecían todo, sin habérselo ganado. Los atenidos son una plaga que afecta a muchas familias contemporáneas en las cuales prima la complacencia y la falta de límites. Todos estos personajes tienen una gran dificultad para tolerar la frustración y se la pasan de pataleta en pataleta y de tropiezo en tropiezo.



*Los dados a la idealización y al encantamiento que ansían la felicidad a toda costa. Su dogma es: “Yo lo único que quiero es ser feliz”. En las relaciones románticas, se deslumbran con la persona que acaban de conocer y deciden muy rápidamente que esa persona desconocida, es la elegida. Contribuyen a la idealización, los mecanismos de negación, racionalización y minimización de los defectos. Merced a este sistema de selección, se toma el camino del autoengaño y a través de éste se asegura el fracaso.



*Los ingenuos que ante las dificultades emocionales acuden donde el primero que les promete soluciones fáciles que no requieren sacrificios mayores. Entre muchos otros ejemplos, las dietas rápidas para bajar de peso o los programas, lecturas, o seminarios de fines de semana que prometen cambiarle la vida a las personas. Quienes se deslumbran con estas promesas son víctimas de los vendedores de ilusiones, farsantes de gran habilidad comercial, que cuentan no sólo con la esperanza mágica de los ingenuos de turno, sino con la flaqueza de su voluntad.



Los casos anteriores suelen terminar en fracaso debido a la elección del camino más fácil. Pretender resolver problemas por medio de la ilusión invariablemente termina en una gran frustración.



En oposición a las expectativas mágicas están las perspectivas justas y equilibradas de las personas que no se echan mentiras y que se levantan cada día dispuestas a enfrentar las dificultades de la realidad. No les agradan los problemas, pero les dedican sus mejores esfuerzos para solucionarlos. Saben que la vida es difícil y que las satisfacciones solo llegan cuando se ha luchado por ellas.

