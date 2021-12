La reconciliación es posible

Diciembre 26, 2021 - 06:15 a. m.

2021-12-26

Por:

Carlos E. Climent

Pero requiere del concurso de todos, pues el nivel de polarización es demasiado grande y amenazante.



El verdadero entendimiento entre posiciones encontradas se logra cuando la irritación y la rabia ocasionadas por los puntos de vista distintos no impiden escucharlos antes de exponer los propios. Este proceso requiere paciencia, madurez, inteligencia y espíritu de sacrificio, pero especialmente desterrar los comentarios que acusan, sindican y condenan, pues la actitud inflexible e intolerante es la raíz de una polarización que lleva al odio y a la retaliación.



No se trata de ganar un pulso para ver quién tiene la razón, quién habla más duro, o quién repite con más énfasis teorías escuchadas a través de los años provenientes de figuras populares. Se trata de permitir la expresión de sentimientos guardados. Si una de las partes se cierra porque le irrita la contradicción, no habrá logrado ni siquiera el inicio de un diálogo constructivo.



Discutir tesis conflictivas exclusivamente entre personas de criterios afines es una actividad social cómoda pero no muy útil. Para avanzar en el análisis de un problema es vital propiciar una comunicación respetuosa con personas que piensen diferente, pues ello obliga a salir de las propias trincheras y a tener una visión más equilibrada del conflicto.



Buscar canales de comunicación donde quepan ideas de todos los matices que se puedan expresar clara y honestamente contribuye a pacificar, no a exaltar. A unir, no a separar. A acoger, no a rechazar. A conversar, no a increpar. A comunicarse a través del discurso sosegado, no de la emoción desbordada.



Cuando se escucha con atención y respeto, cuando se mira a los ojos y se le da la oportunidad a la contraparte de contar su historia, el contradictor más irreconciliable se convierte en un ser humano al que vale la pena escuchar. Lo opuesto es arremeter con prejuicios cargados emocionalmente, al que tiene una opinión contraria o una idea diferente.



Además del trabajo que tenemos que hacer todos nosotros por la reconciliación, es importante que los promotores de la polarización salvaje, con sus gritos destemplados, se vayan quedando solos. Y que los extremos que siguen atizando el fuego con sus habituales consignas de rabia, acaben saturando a sus bases, y que estas terminen identificándose con la moderación.



También es importante que el buen juicio de la inmensa mayoría elija de entre las personas postuladas para dirigir los destinos del país, no al que propone seguir la lucha encarnizada y sangrienta de la polarización, sino al líder equilibrado capaz de unir voluntades y conducir al país por el camino de la reconciliación. Las mayorías prefieren el diálogo bien intencionado, por sobre la prepotencia de los argumentos agresivos que no dejan otra alternativa que la disociación.



* A los amables lectores que me han honrado con su atención durante el 2021, les deseo un 2022 en paz, durante el cual puedan reconciliarse con sus propios rencores tan humanos pero tan perturbadores y disfrutar de una mayor tolerancia con los demás.



Nota: Esta columna reaparecerá el 30 de enero de 2022