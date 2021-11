La minga en Cali

Noviembre 28, 2021 - 06:15 a. m.

2021-11-28

Por:

Carlos E. Climent

El 10 de diciembre es el ‘Día universal de los derechos humanos’ y ha sido la fecha escogida por la dirigencia del CRIC* para realizar su visita a Cali con el objetivo de informar sobre su situación.



La presencia de La Minga causa temor por muy diferentes razones. La primera porque se desconoce la realidad que viven las poblaciones indígenas del Cauca y por tanto las razones que tienen para manifestarse. Pero también porque se la asocia injustamente con los desmanes del estallido del 28 de abril, porque se han distorsionado las intenciones de su presencia en Cali y porque existen demasiados actores distintos a La Minga que han realizado actos vandálicos.



Si se quiere que la visita del 10 de diciembre transcurra pacíficamente, es la obligación ciudadana el informarse sobre los verdaderos objetivos de la visita del grupo indígena y difundirlos para que lleguen al mayor número de personas.



Un comienzo de este proceso informativo se llevó a cabo en la más reciente reunión del grupo del ‘Equipo Mediación CALI’ con la dirigencia del CRIC, ante unos 70 asistentes, en la cual los líderes indígenas expusieron sus propósitos absolutamente pacíficos para el 10 de diciembre.



Informaron que La Minga ingresará caminando a Cali, proveniente de Jamundí, ocupando un solo carril para evitar un taponamiento de las vías de circulación. En su caminata serán acompañados por las autoridades departamentales del Cauca y el Valle, así como de su propia guardia indígena. Entre otros objetivos de la visita están el propiciar un encuentro que permita conversar y entenderse en el marco de la diferencia, el hacer conocer los actos de violencia que se han cometido recientemente contra ellos, el reclamar protección y justicia, el abrir una agenda de diálogo y de paz y el tratar de conversar con aquellos con los que hay diferencias. A pesar del sufrimiento y las circunstancias tan conflictivas que viven, quieren presentar una propuesta de paz, reconciliación y esperanza para la preservación de la vida en sus territorios.



Después de cumplida tan importante misión, ese mismo día iniciaran su regreso a sus comunidades.



Sin embargo, el riesgo de que La Minga sea infiltrada por actores externos que pretendan desvirtuar su esencia pacífica, es una realidad a la cual todos los organizadores, incluyendo a las autoridades locales, tendrán que prestar el máximo de atención.



En conclusión, el 10 de diciembre puede ser la oportunidad para escuchar al que piensa distinto, al que tiene mucho que decir sobre la inequidad en la cual vive y entender que conflicto no equivale a violencia. Es también la oportunidad para entender que no podemos vivir egocéntricamente, alimentando el racismo y el rechazo automático a poblaciones que viven en la injusticia y sobre las cuales tanto se desconoce. Si no entendemos la realidad de los que tanto sufren y si solamente nos reunimos para intercambiar ideas con aquellos que piensan igual que nosotros, estaremos cada vez más aislados, promoviendo la polarización que solo sirve para generar más pobreza, inflamar los espíritus, discriminar y destruir.



*Comité Regional Indígena del Cauca, constituido por 139 autoridades indígenas y 11 pueblos del Cauca.