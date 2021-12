La indiferencia es la gran amenaza

Diciembre 19, 2021 - 06:10 a. m.

2021-12-19

Por:

Carlos E. Climent

El silencio es cómplice de la injusticia.



La circunstancia más destructiva en la actualidad del país es la indiferencia general frente a los reclamos de los más necesitados, que guarda una íntima relación con la intolerancia y la polarización. En consecuencia, es urgente tratar por todos los medios a nuestro alcance de atenuar en algún grado la indiferencia tan generalizada pues ello contribuiría a la solución de problemas sociales fundamentales.



Cali dio una muestra de resiliencia y civismo a la que no se le ha dado la importancia que merece al recibir pacíficamente el pasado 10 de diciembre a La Minga, conformada por más de 2500 indígenas que marcharon en paz, tal como lo habían prometido sus dirigentes.



Este hecho ocurrió pese a los augurios, de algunos, del caos y la destrucción que supuestamente dejaría la visita de los indígenas; visión apocalíptica alineada con la tesis de que la única forma de arreglar los problemas de este país es seguir polarizándolo.



La jornada no solo trascurrió pacíficamente, sino que se ha convertido en un ejemplo de la forma culta como se pueden manejar las diferencias. Nació del empeño de muchos ciudadanos, en especial los del Equipo Mediación Cali, que desde el estallido del 28 de abril se han reunido semanalmente para mediar entre las partes y escuchar a muchos de los actores del conflicto, representantes de la sociedad civil, líderes de la iglesia, empresarios, jóvenes de la primera línea y dirigentes de La Minga, entre otros.



Al escuchar con respeto se generó un mensaje de optimismo, tranquilidad y confianza que desarmó los espíritus y permitió ponerse en los zapatos del otro. Además, el 9 de diciembre, miembros del Equipo Mediación Cali se reunieron con los líderes indígenas en su campamento en Jamundí para reconfirmar los planes del día siguiente. Al final de la jornada del 10 de diciembre todos acudieron al acto de reconciliación con los líderes de la comuna 22. Es también muy importante resaltar el papel vital de la fuerza pública que escoltó a los manifestantes durante su estadía en Cali.



Esta fue una jornada extraordinaria. Es inusual que un evento multitudinario ocurrido en una de las tres grandes ciudades de Colombia no termine en violencia. Sin embargo, algo tan importante por su significado en pro del acercamiento entre partes en conflicto pasó casi desapercibido por la gran prensa.



Otra razón del silencio es que hay sectores que prefieren los discursos extremistas que promueven el odio sin reparar que dichos discursos son destructivos, inútiles, sesgados, manipuladores y carentes de imaginación. Además, tienen un tufillo explotador y personalista que cada vez genera más rechazo.



Necesitamos que quienes están en, o aspiren a, cargos directivos sean generosos portadores de mensajes de paz y armonía, tengan la capacidad de calmar los ánimos, se den cuenta de que el país está cambiando y que está hastiado de los mensajes de odio.



Es hora de convocar la colaboración de todos, para reunirnos alrededor de la reconciliación como medio para terminar la pesadilla de años de indiferencia silenciosa, cómplice de tanto dolor y tanta muerte.