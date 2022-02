Hay festival 2022

Febrero 06, 2022 - 06:25 a. m.

2022-02-06

Por:

Carlos E. Climent

Como en ocasiones anteriores, va una breve mención de lo que más me conmovió en este festival del espíritu donde escritores, periodistas y líderes sociales iluminados nos ofrecieron la oportunidad de olvidar por unos días la polarización en la que se encuentra sumida nuestra patria.



Por cuatro días nos dejamos llevar por la nobleza de quienes aman los libros y han dedicado buena parte de sus vidas al arte de escribir y a la generosidad de compartir su trabajo disciplinado y su extraordinaria imaginación con el resto del planeta.



Imposible hacer un resumen, pues se necesitarían muchos folios para describir lo escuchado. Además, por mucho que uno corra, solamente se puede ver una pequeña fracción de lo que ofreció este festival.



El festival me dejó excelentes recuerdos, pero para mí la estrella del festival fue Irene Vallejo, quien tuvo con 'El infinito en un Junco', un éxito editorial sin precedentes. Ese éxito fue una sorpresa para ella misma quien sencillamente quería resaltar la importancia del libro a través de la historia.



No voy a resumir lo que ella contó en sus intervenciones, ni lo que ella provocó en sus entrevistadores y en el público que la aplaudió emocionado. Me limito a una observación puntual de su condición humana.



Después de cada presentación, filas interminables esperaban que ella estampara una dedicatoria en su libro. Me dispuse con paciencia a esperar mi turno para la firma de la autora y esa espera fue una de las mejores experiencias que tuvo para mí el festival. Me permitió darme cuenta del calor humano con el que esta mujer escuchaba con atención no solo el nombre de la persona a la que iba dirigida la dedicatoria, sino el breve relato de quien tenía enfrente. No se limitaba a estampar una firma de manera mecánica. No. Establecía un diálogo con cada una de las personas en esos escasos momentos que le dejaban las extenuantes jornadas frente a auditorios repletos y la atención a los centenares que querían saludarla y fotografiarse con ella.



Cuando me llegó el turno le informé someramente que mi padre había sido un librero que salió de España durante la guerra civil y que había continuado su labor en Colombia desde esa época. Le pedí que la dedicatoria fuera para mi hermana María del Mar, gran lectora, quien trabajó durante muchos años de la mano de nuestro padre en las librerías que tuvo en Colombia y quien considera que 'El infinito en un Junco' es el mejor libro que ha leído en su vida. Mientras le hacía esa breve reseña, ella escribía y hacía preguntas y al final de los escasos dos minutos que dedicó a la firma del libro, había escrito un conmovedor poema.



El compromiso afectivo con el que asumió esos instantes de comunicación con las personas a quienes les dedicó libros, se hizo más evidente mientras firmaba los últimos de mi fila, pues comentó que estaba en riesgo de perder el vuelo que la llevaba de regreso a España.



'El infinito en un Junco' es sin duda un relato extraordinario, apasionante, académico y divertido de las vicisitudes del libro a través de los tiempos. Pero en lo más profundo, y sin ella proponérselo, es una magistral puesta en escena de una genuina sensibilidad humana.