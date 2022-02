¿Generosidad o ingenuidad?

Febrero 27, 2022 - 06:20 a. m.

2022-02-27

Por:

Carlos E. Climent

“Estoy muy desilusionada/o de mis hijos, pues no me llaman sino cuando necesitan algo”. “¿Por qué será tan desagradecido si yo le he dado tanto?”



De tiempo en tiempo recuerdo al inolvidable Alfonso Bonilla Aragón quien en una de sus columnas se preguntaba -palabras más, palabras menos- con relación a un comentario agresivo que le hizo algún desconocido: “¿Qué favor le habré hecho para que me odie tanto?”. Tal interrogante resume muy bien una circunstancia de la conducta humana demasiado frecuente para ser ignorada.



La incapacidad para agradecer es algo que ocurre en los contextos más diversos, pero es especialmente prevalente en los niños mimados. Muchas personas esencialmente generosas pueden estar equivocadas al suponer que el comportamiento generoso tendrá necesariamente como consecuencia el reconocimiento de lo recibido. Asumir que un acto generoso siempre va a ser reconocido es bastante ingenuo. La verdad es que el agradecimiento, la consideración y el afecto desinteresados sólo tienen cabida en almas nobles. Al mismo tiempo, vale recordar que los actos realmente generosos vienen de personas que no esperan ningún tipo de retribución.



También hay que recordar que no imponer límites, satisfacer todos los deseos materiales de los seres queridos, es decir malcriar, no es un acto de generosidad, es maltrato.

El agradecimiento suele estar ausente entre los seres maltratados ya sea por abandono afectivo (tema para una futura columna) o por mimo desproporcionado, los dos extremos del maltrato.



Dar demasiado a los hijos y no exigirles nada, sólo genera seres egoístas que siempre esperan que los demás satisfagan todas sus necesidades. Por ello los padres que dan sin medida y hoy se encuentran adoloridos por el olvido a que los tienen condenados sus hijos deben examinar si les dieron en exceso. También pueden revisar si su prioridad en la crianza fue la tolerancia para mantener una relación ‘linda’ con los hijos. En cualquiera de los casos tendrán que aceptar su responsabilidad en la malacrianza de su prole.



Dar excesivamente a alguien que no se esfuerza, en vez de despertar agradecimiento, impide el reconocimiento justo.



Entre los miembros de las clases económicamente más favorecidas, la sociedad de consumo incrementa la ingratitud a través de la cosificación y el materialismo. La propaganda seduce a los niños y ablanda a los padres débiles para adquirir más y más cosas. Mecanismo que contribuye a incrementar la ingratitud.

Por gratificante que sea para el ego de cada persona, no es conveniente dar nada de manera indiscriminada, pues los resultados pueden ser desastrosos. Esto aplica a las demostraciones de afecto, las consideraciones, los regalos sin ton ni son, los detalles, y el dinero. Hacer favores simplemente porque dar complace, tiene el riesgo de encontrar como receptor a alguien que no va a ser capaz de apreciar lo que recibe.



Tolerar reclamos, abusos o conductas inaceptables de cualquier persona, o aguantarse respuestas airadas, desconsideradas de hijos, cónyuges o de cualquier otro allegado, para mantener unas buenas relaciones, da como resultado exigencias inapropiadas, irrespeto e indiferencia.