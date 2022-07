El acompañamiento al borde de la muerte

Julio 16, 2022 - 11:30 p. m.

Carlos E. Climent

La forma como se trasmite la información médica a un paciente desahuciado es definitiva para acompañarlo bien en la etapa final de la vida.



Es en ese momento cuando se mide la verdadera calidad humana del médico. Los conocimientos, la experiencia y la habilidad clínica que fueron determinantes en etapas previas cuando todavía existía la posibilidad de luchar contra la enfermedad no tienen cabida, pues ya el enemigo superó no solo la ciencia, sino las defensas inmunitarias del paciente.



En ese momento se pone en evidencia el aspecto humano de una de las más nobles profesiones que demanda no solo conocer a cabalidad lo datos clínicos sino tener una especial consideración por las necesidades emocionales del paciente.



Infortunadamente el ejercicio de la medicina actual limita el tiempo médico-paciente e impide la realización de un análisis muy profundo en cada caso. Por esta razón, cada vez con más frecuencia se hacen intervenciones inadecuadas, juicios crueles, superficiales o equivocados sobre diversas condiciones médicas. O se llega al extremo de abandonar al paciente cuando ya no hay nada que hacer. Un caso ilustrativo es el paciente que está entrando en fase terminal y al respecto de quien el profesional insensible emite alguno de los siguientes comentarios: “Le recomiendo que vaya arreglando sus cosas porque no le quedan sino tres meses de vida”. “Se demoró mucho en consultar y su cáncer es demasiado agresivo”. “Lo suyo no tiene cura”. “No tengo nada más que ofrecerle. Consulte a otro médico”.



Este tipo de comentarios, más comunes de lo que se podría pensar, son innecesarios. Solo sirven para elevar el nivel de angustia del paciente, contribuir a un estado depresivo, a una desmoralización y a un agravamiento de la enfermedad. Nadie debería recibir esta información de manera tan desalmada. En el supuesto caso de que alguno de los comentarios fuera cierto, la forma de presentarlo debería ser consecuente con la labor fundamental del médico. Existen muchas alternativas, respetuosas de la dignidad humana, tranquilizadoras y consideradas que pueden transmitir información veraz, sin ser amenazantes ni desmoralizadoras y que pueden tener el mismo efecto de preparar a la persona para el final. Incluso en casos avanzados, es importante que el paciente no tenga dudas que el equipo médico está haciendo todo lo necesario para que esté rodeado de sus seres queridos, para reducir al máximo el dolor y para mejorar el sueño y mantener la claridad mental necesaria para arreglar asuntos personales.



Aún frente al peor de los pronósticos, se pueden hacer comentarios que, sin faltar a la verdad, representen un alivio del miedo y una reafirmación de la esperanza en medio de la desolación. No se puede perder de vista que a una persona que se sabe al borde de la muerte, no le interesa tanto el tratamiento médico que está recibiendo, como el acompañamiento de seres humanos considerados, comprensivos y cariñosos.