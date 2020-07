El abusador sexual infantil

Julio 12, 2020 - 11:00 p. m. 2020-07-12 Por: Carlos E. Climent

No existe un perfil definido para identificar abusadores, pero hay ciertos comportamientos antisociales y narcisistas, que pueden servir para dar pistas a los allegados. Documentarse sobre tales características personales puede alertar al respecto de conductas que eventualmente escalan y llegan a convertirse en verdaderas amenazas sociales.



La experiencia ha demostrado que ante las conductas antisociales y narcisistas siempre se actúa tardíamente, porque son acciones disimuladas de difícil identificación. En consecuencia, solo se ponen correctivos cuando es demasiado tarde.



Por regla general los allegados, así sospechen algo, no hacen nada porque no pueden creer una persona “tan amable” vaya a atentar contra un ser inocente y solo actúan después de que han pasado los hechos. Por su lado, las autoridades, una vez ocurrida la tragedia, se limitan a recoger unos cuantos datos formales. Mientras los medios se regodean con la parte más morbosa de la información.



Nadie profundiza al respecto de las características de personalidad del abusador, perdiéndose la oportunidad de obtener datos valiosos que podrían contribuir a la comprensión y por ende a la prevención del fenómeno criminal.



Por todas las razones anteriores, la inmensa mayoría de los abusos simplemente quedan registrados como frías estadísticas sobre las cuales se hace muy poco. Y sobre sus autores, por ser desconocidos, por supuesto, no se hace nada.



Al respecto de los pocos casos en los que se encuentra un culpable, además de convertirlo en noticia, se debería aprovechar la oportunidad para obtener la valiosísima información que permita precisar el perfil del abusador, que servirá para poner en guardia a las autoridades y a la sociedad en general y así evitar futuros actos criminales.



La presencia de ciertas características de su personalidad, podría servir para identificar oportunamente al sociópata:



*Es un maestro en el fingimiento y el disimulo.

*No respeta normas ni leyes. Es irresponsable. Y con facilidad pasa por encima de los derechos de los demás.

*No aprende de la experiencia. No siente remordimiento por sus acciones, así haya causado daño.

*Es seductor, frío e incapaz de amar.

*Es insensible y carece de empatía por los demás.

*Abusa de todos los allegados que le dan la oportunidad.

*A su alrededor todos sufren, ellos no.

* No acepta críticas de ninguna clase. Y nunca es responsable de nada. La responsabilidad es siempre de los otros.

* Es persistentemente impulsivo, agresivo y no le importa poner en riesgo a los demás, incluso a su propia familia.



En el XXVII Congreso de prevención y atención del maltrato infantil, a realizarse los días 13, 14 y 15 de Julio 2020, ahondaré sobre el papel que juegan narcisistas y sociópatas en la perpetuación del abuso infantil. Los interesados pueden asistir virtualmente a través de www.afecto.org.co