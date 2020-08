Apertura con disciplina

Agosto 29, 2020 - 11:00 p. m. 2020-08-29 Por: Carlos E. Climent

El SARS COV 2, agente causal del Covid 19, es un virus con muchas armas, entre otras, su morfología, su eficiencia y su astucia.



Su corona de espinas le facilita el enganche a las superficies corporales humanas y así accede a su víctima por la boca, la nariz o los ojos. De esa forma entra al cuerpo y rápidamente empieza un eficiente trabajo para penetrar la célula. El primer paso es aferrarse a ciertos receptores de la membrana celular que le dan el acceso al interior de la célula. Una vez dentro de la célula, empieza a desplegar su astucia, pues al tiempo que se reproduce activamente, le hace creer a la célula que ese crecimiento es propio, no del invasor. Y tal vez por este engaño, la célula no se defiende contra el proceso que está ocurriendo en su interior, lo cual finalmente acaba destruyéndola.



Cada virus que ingresa a la célula humana tiene la misión de reproducirse. Y diligentemente hace entre 10.000 y 100.000 copias de sí mismo. Creando nuevos virus, que desde allí salen a infectar a otras células. Como son varios millones de microorganismos los que llegan a cada ingenuo sin mascarilla que aspira la gotita de saliva contaminada, la multiplicación del virus (dentro de cada individuo infectado) es de muchísimos millones más. Esta extraordinaria eficiencia es la que le confiere la brutal contagiosidad y poder, cuando logra llegar a un huésped mal protegido o con un pobre sistema inmunitario. La anterior es una amenaza real que se repite millones de veces cada día en estos tiempos de pandemia.



Se trae a colación para recordar que:



La apertura del país por parte de las autoridades no significa que el peligro sea menor.



El virus sigue siendo tremendamente eficiente y contagioso.



Ante esta amenaza la única alternativa es ser más inteligente que el virus. Es decir, protegerse.



Cada cual debe aceptar y controlar sus propias trampas que le facilitan el trabajo al virus. A continuación, unos pocos ejemplos a los que cada cual podrá agregar los suyos:



*Ignorar la realidad del problema por comodidad y porque: “Ahh..ya era hora de empezar a relajarnos”.



*Asumir que la asistencia a reuniones sociales con varias personas, no representa mayor riesgo.



*Ser laxo y permisivo con las medidas sanitarias porque si ya abrieron el país, ya no hay necesidad de cuidarse tanto, ni de usar mascarilla, ni de lavarse las manos continuamente, ni de conservar la distancia de 2 metros. Porque “no se puede ser tan antipático, amargado, negativo y aguafiestas”.



* Por diplomático, irresponsable o pasivo, hacerse el de la vista gorda si el amigo, pariente o empleado no es exigente con el cumplimiento de las medidas sanitarias.



*Recibir a los nietos sin ninguna protección porque “los angelitos no serán los que nos van a contagiar”.



*Relacionarse con personas que tienen un nivel de riesgo mayor al de uno.



En resumen, entender que las “trampitas” pueden ser mortales y que con inteligencia, es decir con disciplina, responsabilidad y protección efectiva se puede vencer al más astuto de los enemigos.