Instantáneas

Noviembre 07, 2021 - 06:35 a. m.

2021-11-07

Por:

Carlos Duque

En Glasgow se inauguró la nueva Cumbre Climática. La tripulación de mandatarios de este Titanic en el que viaja la humanidad escucharon con cara de preocupación a los científicos que advierten que el naufragio es inminente y que no hay botes salvavidas para todos.



¡Ojo! Las advertencias y urgencia de soluciones para detener el calentamiento global que han surgido en la COP26 no son propuestas maquiavélicas del petrochavismo. Son medidas desesperadas de los países miembros de la ONU.



Gobernantes de los países ONU reunidos en Glasgow echando discursos y firmando compromisos para mitigar el cambio climático que el empresariado y los poderes que los eligieron no están dispuestos a cumplir.



Conclusión de la Cumbre: la única manera de amortiguar el acelerado calentamiento global es frenar el orgasmo desarrollista. ¿Misión imposible?



Para tener en cuenta. A los banqueros, reunidos en la convención de Asobancaria en Cartagena el candidato invitado que más les gustó en fue Juan Carlos Echeverri.



Si exministros de hacienda y economistas experimentados que hoy son candidatos y llevan más de 30 años formulando y poniendo en práctica ‘novedosas’ políticas económicas para acabar con la pobreza, crear empleo y desarrollo social, ¿por qué somos el país más desigual de América Latina?



¡Pilas! Ahí viene la ciberpatrulla de MinMolano haciendo pedagogía sobre libertad de expresión y DDHH.



Alotrópico, la agencia de comunicaciones ‘estratégicas’ contratada por Molano para su campaña pedagógica sobre ciberterrorismo no solo se pifió en el diseño de la noticia falsa del auto ataque sino que el libreto de desembarre ante la opinión le salió peor. Esa platica se perdió.



Dios los hace y el algoritmo los junta. Aquí esperando que mi algoritmo diga por quien debo votar.



Calabazas fue lo único que recibí en este Halloween. Tendré que cambiar de disfraz.



– Por favor, ¿me indica cómo llegar al futuro de Colombia?

– Siga por el centro hacia la izquierda. De nada.



“Anatolio, vote sí.” Jennifer Arias es la reina prueba del uribismo.

