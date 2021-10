Instantáneas

Octubre 31, 2021 - 06:35 a. m.

2021-10-31

Por:

Carlos Duque

Hagámonos pasito, le dice la Corte Penal Internacional al Estado colombiano: archivamos la investigación sobre DDHH en Colombia y ustedes se comprometen realmente a respetar a la JEP y el Acuerdo de Paz. Comuníquese y cúmplase.



Detrás del bloqueo y frustración de una verdadera coalición de centro izquierda está el posmodernista liberal Gaviria Trujillo. Al César lo que es del César.



Qué tal esta joyita de Registrador que tenemos, advirtiendo que quienes tengan dudas sobre la transparencia de su gestión que mejor no participen, mientras saca del sombrero cinco millones de electores que no existen y aparece el conejo de la suspensión de la Ley de Garantías.

Dios mío, en tus manos encomendamos este Día sin IVA que ya pasó y la cepa que viene.



Tema obligado en el actual debate electoral. Colombia está entre los 11 países más amenazados por el cambio climático con sus consecuencias de climas más extremos, más enfermedades, inundaciones y sequías, desplazamientos masivos y pérdida de biodiversidad. ¿Qué opinan los candidatos?



Ridícula acusación de plagio publicitario entre el partido Conservador y la U. Ambos reclaman autoría del eslogan ‘Escuchar para cambiar’. En época electoral todos los candidatos repiten el cliché de que recorren el país escuchando a la gente para hacer el cambio. Plagiaos los unos a los otros.



Misterio detrás de la sonrisa de alias Otoniel. ¿Cayó gracias a la traición de un escolta de su propio equipo? ¿O a la meticulosa labor de inteligencia de nuestras FFAA que logran penetrar sus anillos de seguridad sin disparar un solo tiro? ¿O a una entrega negociada a cambio de silencio y extradición?



En Glasgow se inaugura nueva cumbre climática. La tripulación de este Titanic en el que viaja la humanidad advertirá con cara de preocupación que el naufragio es inminente y que no hay botes salvavidas para todos.



Halloween preelectoral. El hambre, la pobreza y la desigualdad disfrazadas de niño tocan las puertas del Estado demandando “¡trampa o trato!” mientras los candidatos les reparten dulces.



Esperemos que para las próximas elecciones ya tengamos inmunidad de rebaño contra el virus del populismo en todas sus variantes. Por ahora vemos una aterradora escasez de vacunas.



Sigue en Twitter @_carlosduque