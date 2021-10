Instantáneas

Octubre 24, 2021 - 06:35 a. m.

2021-10-24

Carlos Duque

Utilizar figuras nacionales ajenas a la política y apreciadas por la ciudadanía como fachada para encubrir a los bandidos que buscan perpetuar su carrera delictiva desde el Congreso es la infame práctica de los partidos en época electoral. Caterine Ibargüen es la nueva víctima. Malditos.



Ya viene la nueva Cumbre Climática de la ONU. Como en las anteriores 25 realizadas desde 1995, los 197 países firmantes se reúnen para advertir sobre el grave avance del deterioro del planeta, confirmar el incumplimiento de las metas pactadas y predecir el apocalipsis que nos espera en el 2030.



Una verdadera democracia es aquella en la que la mayoría de ciudadanos, teniendo los recursos y oportunidad de migrar a otro país, deciden permanecer en el suyo para construir sus vidas. Ser forzado a asumir el destino de ser extranjero por el abandono de su propio Estado es la infamia mayor.



Llevamos más de 5 décadas de futuros acumulados y aplazados por promesas electorales incumplidas. Así que por favor, candidatos y candidatas, estructuren honestamente sus propuestas para remontar la inmensa deuda social pendiente de por lo menos 20 gobiernos. ¡El futuro es ahora o nunca!



No es el castrochavisno lo que eventualmente llevaría a Petro a la presidencia sino la rabia y el cansancio de las mayorías por causa de la corrupción, la politiquería, la desigualdad y el olímpico desprecio por la vida del otro, y del planeta. No es tan difícil de entender.



No estoy sugiriendo que hay que votar por Petro o que un gobierno suyo sea la solución. Lo que digo es que en lugar de competir creando pánico castrochavista expliquen cómo es que van arreglar este desastre sin acudir a la bobada de prometer un futuro feliz sin riesgos ni sacrificios.



Desconfío de candidatos que prometen un futuro analgésico desde la comodidad del discurso publicitario. Creo en alguien dispuesto a morir en campaña ilustrando con inteligencia y honestidad la utopía de emprender la monumental empresa de transformar este presente miserable.



Debemos rectificar esa estúpida cultura de 'construir sobre lo construido'. Lo que nos tiene sumidos en la tragedia que estamos viviendo es precisamente que llevamos décadas construyendo sobre esperpentos construidos por las mafias que nos han gobernado.



El futuro es la renovación de la incertidumbre.



“La venganza es una sombra de la justicia.” –Carolina Sanín Paz .

