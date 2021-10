Instantáneas

Octubre 10, 2021 - 06:35 a. m.

2021-10-10

Por:

Carlos Duque

¿Alguien ha hecho las cuentas de cuánta plata ha ofrecido este gobierno en recompensas por información sobre criminales y qué tan efectiva ha sido esta modalidad de control de la delincuencia ante la ineptitud de los organismos de seguridad del Estado?



Da miedo hasta dónde ha llegado la dictadura del poder digital: se caen las redes y se paraliza el mundo. ¿Qué pasó? – “Un cambio de configuración en los enrutadores(?)” contestan. ¿Qué oculta Zuckerberg, el dios digital detrás del apagón? Ya no se puede creer ni en las fake news.



El Gran Hermano es Mark Zuckerberg.



Los Papeles de Pandora abren una caja de sorpresas éticas que ya no sorprenden a nadie.



“¿Quienes han tenido responsabilidades públicas han seguido la norma de esclarecidos hombres de nuestra República como Darío Echandía y Alberto Lleras Camargo de no mezclar negocios con política?” - Alfonso Gómez Méndez , a propósito de los Pandora Papers.



¿Realmente esperaríamos que alguien que aparece en la lista de los Pandora Papers acepte que violó las leyes fiscales? Algunos podrán aclarar su situación, y muchos otros estarán muy bien asesorados por sus abogados. Plata es plata.



Del paraíso fiscal para evadir impuestos a una fiscalía paraíso para evadir justicia.



Prefiero debatir con una persona que me mienta que con alguien que se miente.



Ojo señores y señoras periodistas, dejen de referirse a Emilio Tapia como ‘empresario’. Si la corrupción es su negocio sería más apropiado anteponerle el consabido ‘presunto’.



A propósito de la prórroga a la Comisión de la verdad. El informe final de la Comisión debería ser publicado antes de elecciones, no después.

Conocer sus conclusiones nos ayudaría a tomar mejores decisiones en el momento de elegir. Se trata precisamente de garantizar la no repetición.



El presidente se marchará sin haber aprendido lo que es gobernar, pero los colombianos aprendimos que esto tiene que cambiar.



El hambre y la pobreza despiertan el miedo y la violencia de quienes han causado hambre y pobreza. “Tienes tanto miedo de matar que vas a matar de puro miedo”– García Márquez, Tiempo de morir.

