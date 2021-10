Instantáneas

Octubre 03, 2021 - 06:35 a. m.

Por:

Carlos Duque

Los países ‘desarrollados’ andan alarmados por la destrucción de la Amazonía, reserva natural del oxígeno planetario, mientras aumentan la demanda de droga y producción industrial de basura contaminante. Ellos ‘progresan’ y nosotros terminamos siendo los bandidos y los depredadores del medio ambiente.



Mientras los medios de comunicación y los órganos de control y de justicia andan enfrascados en el debate sobre la reincidencia de atracadores callejeros, los carteles de la contratación y sus cómplices políticos resucitan indefinidamente.



Según declaran los bandidos de cuello blanco y sus secuaces cuando son pillados, ellos no cometen delitos sino errores e imprudencias.



El 27 de septiembre de 2019 partió Poncho Ospina amigo y cómplice de los delirios culturales caleños. Caliwood lo extrañará siempre. Paz en su rumba.



La izquierda unida jamás será. Qué decepción.



La derecha, el centro y la izquierda unidos jamás serán vencidos. Como siempre, la gran coalición de la polarización nacional seguirá de acuerdo en que nos siga gobernando la derecha.



Y a todas estas, ¿qué habrá pasado con las sentencias sobre devolución de las personerías jurídicas al Nuevo Liberalismo y a la Colombia Humana que la Corte anunció con bombos y platillos? ¿En qué laberinto leguleyo las tendrán confinadas? ¿Tendrán opción el NL y la CH de competir democráticamente en las elecciones del 22?



El reto para quienes nos pretenden gobernar es combatir la violencia, la inseguridad, la corrupción, la politiquería, la desigualdad, la injusticia, la pobreza etc, sin hacer trizas la democracia. ¿Seremos capaces?



Esta democracia parece condenada a la dictadura de los likes, los views, los algoritmos y las encuestas. Política de carrito de hot dog con salsas envenenadas.



Proliferan los candidatos y candidatas que nos tratan como idiotas echando carreta mediática improvisada sobre corrupción, cambio climático, brecha de género, democracia digital, reactivación económica etc. Deberían sentarse a estudiar propuestas serias. Y nosotros dejar de comerles carreta, como idiotas.



Contra la inseguridad ciudadana, seguridad social.

