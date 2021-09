Instantáneas

Septiembre 26, 2021 - 06:30 a. m.

2021-09-26

Por:

Carlos Duque

¿Cuánto futuro les robaron a los niños de los territorios más vulnerables con el fraudulento contrato de conectividad del MinTic? ¿Cuánto tiempo tomará cerrar la brecha de educación y cultura que profundizó este golpe de corrupción?



Centros Poblados de ladrones.



Contrato de conectividad MinTic: ¡Tapien, tapien!



Entretanto, en un territorio lejano.

–Mami, ¿qué es Internet?



Vea pues, los partidos radicales coqueteándole al centro. Ninguno quiere ser de izquierda ni de derecha, ahora todos son de centro-izquierda o centro-derecha. ¿Se están quedando sin votantes los extremos?



Ese coqueteo entre la izquierda y el centro izquierda, más que una propuesta de matrimonio por conveniencia, parece una promesa de divorcio.



Inútil pedirle a la gente no elegir políticos corruptos. Quienes los eligen no votan por ingenuidad o ignorancia. Son personas que comprometen su voto a cambio de favores, contratos, puestos o de unos cuantos pesos que explotan el hambre y la miseria el día de elecciones. Es la justicia cómplice la que los elige.



A medida que avanza el gobierno, Duque se ve más maduro.

Este gobierno no ha logrado hacer trizas los Acuerdos pero hay que reconocerle que ha conseguido menoscabar la ilusión de un país en paz.



Y arranca la polémica por la demolición del Monumento a los Héroes de la Independencia en Bogotá. Unos a favor de demoler el monumento y otros de derribar el metro elevado.



Para los mayores es monumento a los héroes de la Independencia y para los jóvenes es monumento a los héroes de la primera línea del paro. Y así.



Se erigió como monumento a los héroes de la primera línea de nuestra Independencia, luego pasó a ser símbolo de la primera línea del paro y finalmente quedará convertido en estación de la primera línea del metro.



Algunos exigían que el monumento fuera trasladado tal cual a otro lugar, pero los ingenieros aclararon que no era posible transportar el sótano que hace parte de la edificación. En eso estamos.





Sigue en Twitter @_carlosduque