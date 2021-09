Instantáneas

Septiembre 19, 2021 - 06:35 a. m.

2021-09-19

Por:

Carlos Duque

Tenemos que hablar: de Odebrecht, Centros Poblados, proceso 8.000, falsos positivos, Hidroituango, abuso infantil, brecha de género, machismo, DDHH, renovación política. Tenemos que hablar de mis mentiras y de las tuyas.



Ya vamos en que Enrique Vives, el bólido samario que atropelló y mató a seis jóvenes a 200 metros de un puente peatonal, no tuvo la culpa porque los conductores grado 2 de alcoholemia no son conscientes de sus acciones. Y así, como la justicia en los casos de corrupción política.



Como Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena que ha salido a decir que fue una imprudencia de Vives. No señor, un conductor borracho que atropella y mata a seis personas, (o a una), no comete una imprudencia, comete un crimen; es un peligro para la sociedad.



“A Dios y al Diablo deberían sacarlos de los discursos políticos y de los partidos de fútbol” @Margaritarosadf.



Prefiero mil veces más un pesimista diciendo verdades que un optimista vendiendo fábulas.



Cometer delitos contra el interés común desde un cargo de servicio público y recibir como castigo una embajada o un mejor puesto. Impunidad institucional.



‘Cultura con neutralidad’ es la página literaria escrita por nuestro Gobierno como país invitado a la Feria del Libro de Madrid.



Iván Duque: Ahí les dejo el futuro que les prometí con mi eslogan ‘El futuro es de todos’.

Alejandro Gaviria: ‘Colombia tiene futuro’.



Ese futuro que nos prometieron hace 30 años nos llegó hace rato y lo que estamos viviendo son sus secuelas.



Hace 20 años se prendió una mecha de terrorismo en las Torres Gemelas de Nueva York. Una bomba que aún no termina de explotar.



A 20 años del fatídico ataque terrorista del 11 de septiembre aún vemos el derrumbe de monumentos, símbolos, mitos, valores y esperanzas de futuro para el planeta y la humanidad. Seguimos sin asumir los desafíos del cambio.



Veámoslo de esta manera: si vamos a seguir comiendo mierda, que sea con dignidad.



