Instantáneas

Agosto 22, 2021 - 06:35 a. m.

2021-08-22

Por:

Carlos Duque

Elecciones. Izquierda: Pacto Histórico para elegir a Petro y derrotar al uribismo. Centro: Coalición de la Esperanza, rifa para escoger un candidato que pueda derrotar al uribismo y al petrismo. Derecha: Centro Democrático escoge a Zuluaga para derrotar a una oposición mayoritaria fragmentada. Ahí vamos.



Las trampas con las que tendremos que lidiar en la campaña electoral que viene serán: el odio, el miedo y la esperanza.



La receta indicada para elegir correctamente sería combinar rabia, incertidumbre y confianza en proporciones rigurosamente iguales.

Cualquier exceso en alguno de los ingredientes tendrá efectos fatales.



Vengo del futuro. Otra vez me equivoqué en la elección.



En un país de corruptos quien gana las elecciones es el que se roba el show.



El que se inventó eso de que no hay mal que por bien no venga tiene que haber sido un banquero.



Qué noche tan larga. Veinte años esperando el amanecer.



En toda guerra, sin importar el bando en el que te encuentres, el enemigo eres tú.



¿De qué lado del odio nos estamos matando?



Uribe montó su altar en Llanogrande para recibir al Padre De Roux y le dijo hasta misa.



Colombia sí tiene cura.



Cartagena y la intervención de las murallas, Patrimonio Histórico de la Humanidad: vandalismo de gente bien.



Llegó el momento de quitarle el pañete pastelero que le han puesto a nuestra democracia.

Sigue en Twitter @_carlosduque